طرح «میزهای کتاب» در دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی؛ هادی یوسف زاده چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: این تفاهمنامه همکاری با هدف استفاده از ظرفیتهای متقابل در زمینههای فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهشی به امضای کانون پرورش فکری و دانشگاه فرهنگیان استان رسید.
مدیر کل کانون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی همچنین همکاری در طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی، سمینارها و همایش های مرتبط و برگزاری نمایشگاه ها و میزهای کتاب در دانشگاه ها از اهداف عمده این تفاهم نامه عنوان کرد.
یوسف زاده ادامه داد: حضور کارشناسان و مربیان کانون در کارگاههای آموزشی قصهگویی، ادبیات کودک و دیگر موضوعات مرتبط برای دانشجویان، برگزاری نمایشگاههای تولیدات کانون در پردیسهای دانشگاه، اجرای پروژههای مشترک تحقیقی، استفاده از ظرفیتهای متقابل آموزشی برای برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی و مشارکت در جشنوارهها و فراخوانهای کشوری از موارد مندرج در این تفاهمنامه است.
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