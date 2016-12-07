ناظران انتخابات شورای اسلامی فارس انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه مجمع نمایندگان استان فارس، سه نماینده استان به عنوان ناظران پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی فارس انتخاب شدند.

با رای نمایندگان استان فارس، محمدمهدی برومندی نماینده مردم شهرستان‌های مردشت، ارسنجان و پاسارگاد، محمدرضا رضایی نماینده مردم شهرستان جهرم و محمدجواد جمالی نماینده مردم مردم شهرستان فسا به عنوان ناظران بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر در استان فارس انتخاب شدند.

به گزارش مهر، پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.