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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۷

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج:

بیش از ۳۰ درصد شبکه توزیع آب یاسوج فرسوده است

بیش از ۳۰ درصد شبکه توزیع آب یاسوج فرسوده است

یاسوج - مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج گفت: بیش از ۳۰ درصد شبکه توزیع آب این شهر فرسوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قلندری پیش ازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دلیل اصلی شکستگی شبکه توزیع آب شرب شهر یاسوج عمر بالای شبکه توزیع است.

وی بیان کرد: برای نوسازی شبکه نیازمند تخصیص اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد تومان هستیم.

قلندری گفت: در حال حاضر سه پیمانکار رفع شکستگی و تعمیرات شبکه توزیع آب شرب شهر یاسوج را برعهده دارند.

وی عنوان کرد: بیش از ۹۰ درصد شکستگی‌ها و تعمیرات مربوط به شبکه توزیع و مابقی نیز مربوط به انشعاب های مشترکین است.

قلندری دستکاری انشعابات و شبکه توزیع توسط برخی افراد غیرمجاز را از دیگر عوامل تعدد شکستگی‌ها در سطح شهر یاسوج دانست و گفت: نصب غیراصولی انشعاب و عدم رعایت اصول فنی در این زمینه باعث افزایش میزان شکستگی‌ها انشعاب‌ها و به دنبال آن هدر رفت آب می‌شود.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از دوهزار مورد رفع شکستگی شبکه توزیع و انشعابات در سطح شهر یاسوج انجام گرفته است.

کد مطلب 3843732

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