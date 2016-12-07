بیش از ۳۰ درصد شبکه توزیع آب یاسوج فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قلندری پیش ازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دلیل اصلی شکستگی شبکه توزیع آب شرب شهر یاسوج عمر بالای شبکه توزیع است.

وی بیان کرد: برای نوسازی شبکه نیازمند تخصیص اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد تومان هستیم.

قلندری گفت: در حال حاضر سه پیمانکار رفع شکستگی و تعمیرات شبکه توزیع آب شرب شهر یاسوج را برعهده دارند.

وی عنوان کرد: بیش از ۹۰ درصد شکستگی‌ها و تعمیرات مربوط به شبکه توزیع و مابقی نیز مربوط به انشعاب های مشترکین است.

قلندری دستکاری انشعابات و شبکه توزیع توسط برخی افراد غیرمجاز را از دیگر عوامل تعدد شکستگی‌ها در سطح شهر یاسوج دانست و گفت: نصب غیراصولی انشعاب و عدم رعایت اصول فنی در این زمینه باعث افزایش میزان شکستگی‌ها انشعاب‌ها و به دنبال آن هدر رفت آب می‌شود.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از دوهزار مورد رفع شکستگی شبکه توزیع و انشعابات در سطح شهر یاسوج انجام گرفته است.