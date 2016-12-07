اعضای ششمین ستاد ساماندهی تسهیلات محرم در قزوین تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق آریان روز چهارشنبه در مراسم تقدیر از اعضای ششمین ستاد ساماندهی تسهیلات محرم اظهار کرد: ارائه خدمات مناسب و متمرکز به هیئت های مذهبی، بهره مندی از توان هیئت ها برای کمک به مدیریت شهر، دیدار حضوری هیئت ها با نمایندگان دستگاه های اجرایی و اعلام تذکرهای لازم برای حل مشکلات اساسی از جمله اهداف ستاد ساماندهی تسهیلات محرم است.

وی با اشاره به اینکه هیئت های مذهبی برای ارائه خدمات بهتر به عزاداران حسینی باید با نهادها و دستگاه های گوناگون ارتباط برقرار کنند، افزود: سازمان فرهنگی - ورزشی شهرداری نیز برای بهبود امور مورد نیاز هیات ها اقدام به راه اندازی این ستاد کرده و خوشبختانه در طول سال های گذشته کارنامه خوبی را ارائه کرده است.

آریان با بیان اینکه وضعیت نظافت شهری در ایام محرم امسال نسبت محرم سال های گذشته قابل قبول تر بود، گفت:طی بازدید هایی که از هیئات مذهبی، ایستگاه های صلواتی و تکایا داشتیم، خوشبختانه مشکلات تا حدودی کاهش یافته بود.

معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین افزود: هرگونه افراط، تفریط و تحریف عزاداری های ایام محرم نه تنها بیانگر عظمت سیره ائمه اطهار (ع) نیست بلکه با آسیب و ضربه زدن به دین منجر به تضعیف اسلام خواهد شد، لذا امسال با همکاری دستگاه های خدمات رسانی تلاش کردیم تا بستر عزاداری واقعی برای امام حسین (ع) را سوگواران و عزاداران حسینی فراهم کنیم.

وی ضمن قدردانی ازمشارکت خودجوش کمپین پاکبانان حسینی درپاک سازی سطح شهر در محرم امسال، خاطرنشان کرد:امسال شاهد بودیم که سمن های مردمی همگام با پاکبانان شریف شهرداری دست به دست هم داده تا چهره شهر زیبنده عزاداری واقعی حضرت اباعبدالله الحسین باشد.

به گفته آریان ثابت شده است هر موقع مردم خودشان بخواهند و همگان کمک کنند و با یک عزم دینی تمام مشکلات در همه زمینه حل می شود.

آریان در ادامه به تشریح اقدامات ستاد ساماندهی تسهیلات محرم پرداخت و گفت:با توجه به مشکلات مربوط به نظافت و پاکیزگی شهر در هنگام پخش نذورات، نماینده سازمان مدیریت پسماند نقاط قرمز را شناسایی و تذکرات و نکته‌های لازم را در خصوص حفظ نظافت عمومی به هیئات مذهبی ارائه داد که در مجموع ۱۶۱ مجوز توسط سازمان پسماند جهت اختصاص کیسه زباله و سطل گذاری به هیئت های مذهبی و ایستگاه های صلواتی صادر شد.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین افزود:صدور ۱۶۱ مجوز آتش نشانی و ایمنی، ۳۸ مورد بازدید حضوری از تکایا، امامزادگان و ارائه خدمات، ۱۰۰ مورد شارژ کپسول های ایستگاه های صلواتی و تکایا، ۱۵۰ مورد ارائه دستورالعمل های ایمنی و در اختیار قرار دادن ۲۰ کپسول آتش نشانی به صورت امانی به ایستگاه های صلواتی از جمله اقداماتی است که توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در این ستاد صورت گرفت

آریان اضافه کرد: صدور ۱۲۳ مجوز به ایستگاه های صلواتی و ۳۸ مورد مجوز جهت نصب تکایا و طاق نصرت از جمله اقدامات سازمان زیبا سازی در این ستاد می باشد که نسبت به سال گذشته در صدور مجوز ایستگاه صلواتی ۱۰ درصد کاهش داشتیم.

وی اظهار کرد:در بحث امنیتی، ایمنی و ترافیکی نیز نماینده نیروی انتظامی هشدارهای لازم را در زمینه عدم موسیقی نامتعارف، آلودگی صوتی، زمان بندی هیئات مذهبی و سایر موارد انتظامی را به صورت حضوری و ارائه بروشور به هیئات مذهبی ارائه کرد و ۱۶۱ مورد تعهد از هیئت های مذهبی در بحث رعایت موارد انتظامی و امنیتی گرفت.

آریان صدور ۱۶۱ مجوز برای هیئت های مذهبی را از اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین (مدیریت هیئات مذهبی استان قزوین) در ستاد ساماندهی تسهیلات محرم عنوان کرد.

وی صدور مجوز حواله های مختلف و اقلام فرهنگی به تعداد ۱۰۴ مورد، صدور مجوزات جهت چاپ بنر از طریق روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی به میزان چهار هزار متر مربع و ۷۰ عدد فیکسچر، حمایت از تکایا و گروه های سنتی تعزیه سطح شهر و توزیع ۱۰۰ هزار لیوان یکبار مصرف کاغذای در میان ایستگاه های صلواتی را از جمله اقدامات سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در این ستاد برشمرد.

آریان در ادامه از برگزاری دوره آموزشی برای محبان اهل بیت (ع) در دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: این دوره آموزشی شامل «باید و نباید های عزاداری»، «ایمنی و سلامت»، «موارد انتظامی و امنیتی» و «بهداشت، نذورات و مدیریت پسماندها» است و در قالب شش ساعت کارگاه آموزشی در سه هفته، هفته ای دو ساعت برگزار خواهد شد و به افرادی که با موفقیت دوره ها را بگذارنند، گواهی نامه داده می شود.

وی اظهار امیدواری کرد تا با ارائه آموزشی مناسب در سطوح تدوین شده برای ارتقای هیئات مذهبی و همیاران انان کمکی هر چند کوچک به جهت ارتقا سطح دانش این عزیزان در مساعدت و همکاری در زمینه های مختلف به مدیریت شهری کمک کند تا همگی سهمی در هر چه با شکوه تر برگزار نمودن برنامه های مختلف مربوط به مناسبت های مذهبی داشته باشیم.

استفاده از ظرفیت های هیئت های مذهبی برای تعالی فرهنگ دینی

مهدی رمضانی، قائم مقام مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین نیز در این جلسه گفت: ظرفیت های ارزشمندی در هیئت های مذهبی مذهبی وجود دارد که با استفاده از این پتاسیل قوی می توان در جهت تعالی فرهنگ دینی و تقویت اعتقادات مذهبی مردم بهره برداری کرد.

وی بر ارائه آموزش های مناسب و استمرار چنین جلساتی تاکید و افزود:با توانمند سازی هیئت های مذهبی می توان بسیاری از مشکلات و آسیب های فرهنگی و اجتماعی جامعه را رفع کرده و به نقطه مطلوب یعنی تعالی و پیشرفت جامعه دست یافت.

ضرورت تدوین برنامه فرهنگی برای هیئت های مذهبی

اشدری؛ رئیس کمسیون فرهنگی شورای شهر قزوین نیز بر توانمندسازی هیأت های مذهبی تأکید کرد وگفت:لذا با برنامه ریزی فرهنگی مناسب می توان درهدایت گری و راهگشایی و تربیت نسل اسلامی اقدامات بهتری انجام داد.

فاطمه اشدری از شورای هیئات مذهبی استان قزوین خواست تا همین امروز نسبت به آموزش و فرهنگ سازی در هیئات مذهبی اقدام کند و این کار را محرم سال آینده موکول نشود.

وی همچنین خواستار ساماندهی نذورات در مناسبت های مذهبی و عزاداری های حسینی به ویژه دهه اول محرم شد و اظهار کرد:شایسته است در این زمینه تدابیر مناسبی اتخاذ شود.

اشدری خاطرنشان کرد: امیدوارم به نقطه ای برسیم که هر شهروند در هر جایگاهی از تمام توان و ظرفیت خود جهت ارتقای سطح فرهنگ دینی شهر قزوین استفاده کند، چرا که فقط در این صورت می توان به اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی دست یافت.

قاسم حامدی، رئیس شورای هیئت های مذهبی استان قزوین نیز در این مراسم گفت:دراستان قزوین هزار و۹۰۰ هیئت و در شهرستان ۶۰۰ هیئت مذهبی و در کل کشور ۹۶ هزار و ۲۰۰ هیئت فعال است که سامان دهی خواهند شد.

وی افزود:حضور اعضا هیئت هادرشورای هیئت های مذهبی نباید فقط به ماه محرم خلاصه شود بلکه در سایر ایام سال هم باید این ارتباط وجودداشته باشد.

حامدی اظهار کرد:درصدد هستیم با برنامه‌ریزی فرهنگی و مذهبی جهت ارتقای سطح کیفی هیئت‌ها تلاش مضاعف داشته باشیم، لذا تهیه خوراک و تغذیه فکری برای هیئت ها بسیار تاثیرگذار است و آسیب ها را کمتر می کند.

حامدی در پایان از برگزاری دوره آموزشی برای هیئت های مذهبی در دی ماه سال جاری در قالب اردوی زیارتی خبر داد و اظهار امیداوری کرد این دوره ها در ارتقای سطح کیفی برنامه های هیئت ها مثمر ثمر باشد.