وقف در حوزه علم وفناوری مایه اقتدار کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صبح امروز در همایش ملی یاوران وقف در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما با قدردانی از برگزاری این همایش گفت: آینده این کشور جوانان و نخبگانی هستند که با تاسیس شرکت های دانش بنیان به دنبال ایجاد ارزش افزوده در حوزه های مختلف علمی وفنی هستند و این شرکت ها هم اکنون با قدرت در حال فعالیت هستند.

وی با تاکید بر اینکه زمان اداره کشور با پول نفت سپری شده است گفت: اداره کننده آینده این مملکت نیروی انسانی و جوانانی است که باید از پیشرفت و ابتکارهای آنها حمایت کرد.

ستاری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران چهارمین تولید کننده نیروی انسانی در رشته های مهندسی در دنیا است تصریح کرد: کدام کشور اروپایی را می شناسید که از این حجم عظیم نیروی انسانی مستعد و تحصیل کرده برخوردار باشد.

وی با اشاره با منویات مقام معظم رهبری در خصوص ترویج وقف های نوین در حوزه علم و فناوری تصریح کرد: وقف در حوزه علم و فناوری مایه اقتدار کشور و آینده ساز است و در حوزه علم و فناوری وقف می تواند بسیار مفید و موثر واقع شود

وی در پایان این همایش از کتاب 30 جلدی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رونمایی کرد.