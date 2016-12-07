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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۶

معاون رئیس جمهور:

وقف در حوزه علم وفناوری مایه اقتدار کشور است

وقف در حوزه علم وفناوری مایه اقتدار کشور است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه مدتی است در معاونت علمی با حوزه وقف فعالیت مشترک جدی را آغاز کرده است گفت: وقف در حوزه علم وفناوری مایه اقتدار کشور و موجب پیشرفت علمی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صبح امروز در همایش ملی یاوران وقف در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما  با قدردانی از برگزاری این همایش گفت: آینده این کشور جوانان و نخبگانی هستند که با تاسیس شرکت های دانش بنیان به دنبال ایجاد ارزش افزوده در حوزه های مختلف علمی وفنی هستند و این شرکت ها هم اکنون با قدرت در حال فعالیت هستند.

 وی با تاکید بر اینکه زمان اداره کشور با پول نفت سپری شده است گفت: اداره کننده آینده این مملکت نیروی انسانی و جوانانی است که باید از پیشرفت و ابتکارهای آنها حمایت کرد.

ستاری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران چهارمین تولید کننده نیروی انسانی در رشته های مهندسی  در دنیا است تصریح کرد: کدام کشور اروپایی را می شناسید که از این حجم عظیم نیروی انسانی مستعد و تحصیل کرده برخوردار باشد.

وی با اشاره با منویات مقام معظم رهبری در خصوص ترویج وقف های نوین در حوزه علم و فناوری تصریح کرد:  وقف  در حوزه علم و فناوری مایه اقتدار کشور و آینده ساز است و در حوزه علم و فناوری وقف می تواند بسیار مفید و موثر واقع شود

وی در پایان این همایش از کتاب 30 جلدی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رونمایی کرد.

کد مطلب 3843734

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