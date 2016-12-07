به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان گلستان و شهرستان گرگان پیش از ظهر چهارشنبه با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان، فرماندار گرگان و جمعی از مدیران و مسئولان ادارات و ارگان های استانی و شهرستانی در فرمانداری مرکز استان برگزار شد.

بررسی بافت های فرسوده و آسیب پذیر حاشیه شهر گرگان و گزارش عملکرد دستگاه های ذیربط دستور کار این جلسه بود که به مدت دوساعت به آن پرداخته شد.

فرماندار گرگان در این نشست مشترک با اشاره به لزوم توجه همه دستگاه های متولی به بافت فرسوده و سکونت گاه های حاشیه و سطح شهر گرگان بیان کرد: در جلسات شورای اداری شهرستان از مدیران کل استانی هم دعوت می کنیم تا در آن شرکت داشته باشند و روسای ادارات شهرستان ها باید خود را به چشم معاونان اداره کل ببینند.

سید عباس حسینی افزود: نگاه سیاسی و اجتماعی ما این است که استاندار نیز میهمان فرمانداری گرگان است و تقویت مجموعه شهرستان باید در نگاه روسا باشد زیرا گرگان پیشانی استان است.

حسینی با بیان اینکه شرایط ویژه اجتماعی در گرگان حاکم است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اکثر متکدیانی که در چهارراه ها مشغول هستند از حاشیه شهر آمده اند و در سکونت گاه های حاشیه شهر زندگی می کنند.

وی به بیان انتظارات خود از کارگروه پرداخت و گفت: دستگاه های خدمات رسانی برنامه های ویژه ای برای رفع معظل سکونت گاه های حاشیه شهری داشته باشند مانند طرح شهید شوشتری که در روستاها و نقاظ آسیب پذیر اجرا شده است.

به گفته وی، در صورت همکاری تمامی دستگاه ها می توانیم الگوی مناسبی برای سایر شهرها باشیم و طرح هایی که برای حل این معظلات ارائه و اجرا می کنیم در سایر مناطق نیز اجرا شود.

فرماندار مرکز استان تصریح کرد: ما نمی توانیم با اطلاعات مربوط به ۱۰ سال گذشته برای امروز تصمیم گیری کنیم و نیاز است همه ساله شرایط آن سال بررسی شود.

حسینی بیان کرد: سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه شهر آسیب های بسیاری را ایجاد می کنند که باید عمق این مسئله بررسی شود و فضا را از این حالت خارج کنیم.

مرکز بهداشت سهم خود را پرداخته است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت گلستان هم به بیان گزارش عملکرد حوزه کاری خود پرداخت.

محمدرضا هنرور بیان کرد: یازده پایگاه سلامت در استان راه اندازی کرده ایم و تمام ۲۵ درصد سهم بهداشت در حوزه سکونت گاه های غیررسمی عملیاتی شده و سهم دستگاه های دیگر پرداخت نشده است.

هنرور خاطرنشان کرد: برنامه های بسیاری برای تامین و ارتقای مراقبت های اولیه در سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه شهر اجرا شده و هم اکنون در گرگان سه پایگاه سلامت وجود دارد.

به گفته وی، تعامل سازنده میان مرکز بهداشت و سایر دستگاه های مرتبط و تخصیص فضای مناسب درخواست ما از کارگروه است.

بیش از تعهدات عمل کرده ایم

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان هم از انجام تعهدات این اداره در آموزش به نقاط محروم و آسیب پذیر سخن گفت.

ابوالفضل تیرانداز اظهار کرد: مطابق تفاهم نامه ای که سازمان آموزش فنی و حرفه ای و وزارت راه و شهرسازی داشته مقرر شده در طول سال ۱۸ هزار نفر ساعت در مناطق محروم آموزش ببینند.

تیرانداز افزود: با این وجود ما بیش از تعهدی که داشته ایم عمل کرده ایم و تاکنون ۲۱ هزارنفر ساعت آموزش دیده اند و پیش بینی می کنیم تا پایان سال ۲.۵ برابر تعهدات عمل کنیم.

وی از سایر دستگاه ها از جمله راه و شهرسازی استان درخواست کرد به تعهدات خود در تفاهم نامه عمل کنند.

آمادگی مدارس استان برای حمایت از برنامه های مناطق محروم

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش گلستان از آمادگی مدارس برای حمایت از طرح های رقع معظلات مناطق محروم خبر داد.

محمد بهشتی در این نشست گفت: آموزش و توانمندسازی دانش آموزان، والدین و همکاران جزو برنامه های آموزش و پرورش گلستان است که در این راستا مناطق پرخطر و یا در معرض خطر و آسیب پذیر را شناسایی کرده ایم.

بهشتی با بیان اینکه مدارس در معرض خطر شناسایی شده اند، افزود: ما باید فرهنگ پیشگیری و بالاتر از آن نهضت پیشگیری را با کمک مردم ایجاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: برای دانش آموزانی که در معرض خطر هستند اقداماتی را انجام داده ایم که برخی در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: آمادگی داریم برای توانمندسازی والدین، دانش آموزان و همکاران از تمام ظرفیت دستگاه ها استفاده کنیم و تاکنون همکاری و تعامل بسیار خوبی در بین دستگاه ها وجود داشته است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش گلستان گفت: مدارسی که در حاشیه یا متن شهر وجود دارند را در خارج از ساعات آموزشی می توانیم برای اجرای طرح ها و برنامه ها در اختیار دستگاه های دیگر قرار دهیم.

همچنین در این جلسه اداره کل راه و شهرسازی استان، شهرداری، انتظامی و بهزیستی گرگان گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای کاهش معظلات نقاط آسیب پذیر مرکز استان ارائه کردند.