بررسی تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس در صحن مجلس

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این طرح در هیأت رئیسه اعلام وصول شده و هفته آینده در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: طرح‌های توسعه صنعت مس در استان‌های مختلف، وضعیت قراردادهای پیمانکاری، طرح‌های توسعه خریدهای داخلی و خارجی، تامین تجهیزات و خریدهای متفرقه، وضعیت فروش داخلی و خارجی، حقوق سازمان بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس و شرکت‌های تابعه و نیز واگذاری سهام از محورهای تحقیق و تفحص هستند.

عضو هیأت‌رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جریان بررسی تحقیق و تفحص طبق آئین نامه داخلی مجلس، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن به عنوان نماینده کمیسیون و همچنین متقاضی تحقیق و تفحص دلایل و مستندات لازم را ارائه می‌دهند و سپس طرح به رای گذاشته می‌شود.

یوسف‌نژاد افزود: در صورت تصویب تحقیق و تفحص، طرح به کمیسیون مربوطه (کمیسیون صنایع و معادن) ارجاع داده می‌شود تا طی ۲۰ روز اعضای هیأت تحقیق و تفحص مشخص شوند.