اعضای هئیت مدیره انجمن حرفه ای گردشگری آذربایجان شرقی انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین انجمن حرفه ای گردشگری آذربایجان شرقی در جلسه مجمع عمومی واحدهای پذیرایی با حضور معاون گردشگری استان، تشکیل و اعضا هئیت مدیره آن از سوی حاضرین انتخاب شد.

در پایان انتخابات هئیت مدیره انجمن حرفه ای واحدهای تفریحی، رفاهی و واحدهای پذیرایی های استان برگزار شد و طبق اساسنامه تشکیل هئیت مدیره پنج نفر عضو اصلی، یک نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند که طبق دستور العمل تشکل های حرفه ای سازمان میراث فرهنگی کشور فعالیت خود را زیر نظر معاونت گردشگری این اداره کل با تشکیل جلسات آغاز خواهند کرد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی چهارشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: تشکیل انجمن حرفه ای گردشگری به منظور انسجام و تسریع در روند رسیدگی به امور و پیگیری مسائل مربوط به واحدهای پذیرایی استان امری ضروری است.

میر حجت حجازی بیان کرد: هدف از تشکیل انجمن حرفه ای گردشگری واحدهای پذیرایی به منظور کاهش تصدی گری بخش دولتی و تفویض اختیارات به بخش خصوصی است زیرا انجمن های حرفه ای گردشگری بازوهای کمکی معاونت گردشگری در آماده سازی برای تبریز ۲۰۱۸ و توسعه گردشگری استان هستند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: از این پس با تشکیل این انجمن حرفه ای و انتخاب نمایندگان، تمام مسائل و مشکلات مشترک از یک مسیر واحد مطرح خواهد شد تا رسیدگی به امور با سرعت بیشتری محقق شود.

حجازی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: باید اقدامات لازم در راستای ارائه‌ خدمات مطلوب به گردشگران انجام شود، از اینرو ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات باید در دستور کار تمام این واحدها قرار گیرد که نیازمند عزم جدی همه فعالان این حوزه است.