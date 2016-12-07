برپایی نمایشگاه «چهره ها» از مجموعه شخصی «فریدون آو»

به گزارش خبرگزاری مهر، «چهره‌ها»، نمایشگاهی از مجموعه‌ شخصی فریدون آو است که در آن تعداد قابل‌توجهی از آثار هنریِ مجموعه‌ آو در معرض دید عموم قرار می‌گیرد. این مجموعه شامل آثاری گوناگون از چیدمان اسباب و لوازم گرفته تا آثار مجسمه، نقاشی و عکاسی است و آثار نسل‌های مختلف با گرایشات متنوعِ سبکی را در بر می‌گیرد. همانطور که از عنوان نمایشگاه پیداست، مضمون مشترک تمام این آثار «چهره» است.

بخشی از فعالیت هنری گسترده‌ فریدون آو در این سالیان، خرید و نگهداری آثار هنری بوده است. بنیاد لاجوردی تلاش دارد با نمایش مجموعه‌ شخصی وی بر این وجه فعالیت او تأکید کند. این مجموعه نشان‌دهنده‌ علاقه‌ی وافر وی به گردآوری آثار هنری از نسل‌های مختلف و معرفی هنرمندان جوان است. این‌ها خود نشان‌دهنده‌ اهمیت و تأثیری است که وی به‌عنوان مجموعه‌دار در هنر معاصر ایران داشته است.

در کنار نمایش «چهره‌ها»، همزمان نمایشی با عنوان «تصویری از خود» به نمایشگاه‌گردانی فریدون آو در گالری‌های اُ و آران برگزار می‌شود که شامل آثار نقاشی، طراحی، حجم، ویدیو، موسیقی و... است. این دو مجموعه شامل لوح فشرده‌ موسیقی و متون نیز است.

این نمایشگاه جمعه ۱۹ آذر افتتاح می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۳۰ دی ماه از این نمایشگاه در بنیاد لاجوردی به نشانی خیابان کریم‌خان، خیابان نجات‌الهی(ویلا)، خیابان سپند شرقی، پلاک ۲۰، ساختمان ۳۲‌، هر روز از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دیدن کنند.