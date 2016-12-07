به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، هیئت ارزیاب سازمان دارالقرآن الکریم اعزامی به استان بوشهر با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی در این نشست اظهار داشت: سازمان دارالقرآن الکریم یکی از تخصصی‌ترین و با برنامه‌ترین دستگاه‌های قرآنی کشور است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: این مرکزیت فعالیت های قرآنی سازمان، به مراکز قرآنی استانی هم سرایت کرده است.

مهدی نادی مدیر آموزش سازمان دارالقرآن الکریم در بخش دیگری از این نشست اضافه کرد: بازدیدهای امسال ما حاکی از ان است که ارزیابی سال گذشته و کسب رتبه برتر استان بوشهر تصادفی نبوده و استان خیز خوبی در این رابطه داشته است.

آقا محمدی مدیر روابط عمومی سازمان دارالقرآن الکریم آمادگی اظهار داشت: در بازدید هایی که در این دو روز از ۱۶ مرکز قرآنی و همچنین نشست هایی با مدیران شهرستان ها به این نتیجه می رسیم که فرمانداران رغبت خوبی جهت حمایت از فعالیت های قرآنی نشان می دهند.

به گزارش خبرگاری مهر، در ابتدای این نشست که در دفتر مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد، عبدالحسین ناصری رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر به ارائه گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این استان پرداخت.