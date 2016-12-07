پیشرفت علم و فناوری گفتمان اصلی امروز در کشورمان است

به گزارش خبرنگار مهر، فردین اخلاقیان امروز چهارشنبه در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان که در سالن مولوی این دانشگاه برگزارشد، با اشاره به شعار هفته پژوهش با عنوان پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیربنای اقتصاد مقاومتی، گفت: هدف از نامگذاری این هفته با شعارذکرشده توجه و ارتقای جایگاه پژوهش و پژوهشگران است.

وی با بیان اینکه پیشرفت علم و فناوری یکی از گفتمان های اصلی امروز در کشورمان است، عنوان کرد: قطعا تمامی پیشرفت ها برپایه پژوهش بدست می اید.

وی با اشاره به اینکه بار عمده پژوهش ها به ویژه در حوزه عملی برروی دوش دانشگاه ها است، بیان کرد: بی شک پیشرفت و وضعیت پژوهش درکشورمان بعد از انقلاب نسبت به دوران قبل از انقلاب چشمگیر بوده است.

رییس دانشگاه کردستان ادامه داد: در سایه سرمایه گذاری هایی هم چون رشد تعداد دانشگاه ها ودانشکده ها، ایجاد صندوق های نوآوری و شکوفایی و غیره رشد علمی از لحاظ کمی در ایران اسلامی پیشرفت فراوانی داشته است.

اخلاقیان با اشاره به اینکه ایران رتبه ۱۶ تولیدات عملی در دنیا را دارد، اضافه کرد: ولی متاسفانه در این سال ها از بخش کیفی پژوهش ها غافل شدیم و شاخص های مختلف سنجش کیفیت به ویژه ارجاعات گواهی بر این مدعاست.

وی عنوان کرد: در برخی رشته ها مانند نانو، شیمی و زراعت پژوهشگران کشورمان رتبه های تک رقمی در دنیا بدست آوردند و در این زمینه ها هم رشد کمی و هم کیفی داشته ایم.

وی اظهارداشت: ولی آنچه حائز اهمیت است این است که رشد کمی و کیفی پژوهش ها هم منجر به کاهش واردات و در کل به ثروت تبدیل نشده است.

رییس دانشگاه کردستان یکی دیگر از شاخص های پیشرفت کشورها را ثبت اختراعات خواند و گفت: این مهم در راستای تبدیل علم به ثروت رایج وتاثیرگذاراست که درایران به ازای هر هزار مقاله یک ثبت اختراع داریم و این یکی از آسیب های موجودر در کشورمان است.

اخلاقیان با بیان اینکه انجام پژوهش نیاز به منابع مالی دارد، افزود: چشم پژوهشگران همواره به دست دولت دوخته شده است.

وی بیان کرد: در کشورهای توسعه یافته ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی به پژوهش اختصاص داده می شود و این میزان در کشورما ۱.۲ درصد است که امیدواریم همین میزان هم تحقق پیدا کند.