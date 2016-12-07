حفظ محیط زیست نیازمند مشارکت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه اولین دوره تربیت مدرس ورزش سبز با مشارکت دفتر توسعه پایدار محیط زیست وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل محیط زیست استان همدان و موسسه مردم نهاد حیات سبز سرزمین ظهر چهارشنبه در همدان برگزار شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در این مراسم گفت: بخش قابل توجهی از رشته های ورزشی به صورت گروهی و جمعی انجام می شود که این گروه ها مشارکت را ترویج می کنند و از آنجا که در حوزه محیط زیست به شدت به مشارکت همگانی نیاز داریم، می توانیم از طریق رویدادهای ورزشی به دستاوردهای مثبت محیط زیستی نیز دست یابیم.

محمدرضا محمدی با تاکید بر ضرورت مشارکت نظام مند و گسترده در حفظ محیط زیست، ادامه داد: آموزش همگانی و جلب مشارکت همگانی دو هدف اصلی فعالیت محیط زیست استان همدان است که هرچه بتوانیم این دو مسئله را گسترده تر و عمیق تر کنیم بیشتر می توانیم در حوزه حفظ محیط زیست نتیجه بگیریم.

وی با بیان اینکه اگر این اتفاق در گذشته دورتر می افتاد، امروز شاهد بروز بسیاری از مسائل زیست محیطی که جامعه با آن ها دست به گریبان است و موجب خسارت سنگین اقتصادی و فرهنگی و ضرر های همه جانبه شده است، نبودیم، به تشریح برخی بحران های زیست محیطی پرداخت و گفت: ۸۵ درصد از آب فسیلی کشور مصرف شده است.

وی بابیان اینکه ۳ برابر متوسط دنیا تبخیر آب و یک سوم متوسط دنیا میزان بارش در کشور رخ می دهد و با بحران آب مواجه هستیم، گفت: در حوزه خاک ۳ برابر متوسط قاره آسیا فرسایش داریم و بیماران قلبی و عروقی در کلان شهرها از پیامدهای آلودگی هوا است.

باید بدون فوت وقت برای رفع بحران های محیط زیستی متمرکز شد

وی تاکید کرد: مسائلی از این دست به سنگینی مسئولیت همگی ما منتهی می شود و بدون فوت وقت باید بر رفع بحران های محیط زیستی متمرکز شده و در اولین فرصت به تامین زیرساخت های آموزشی و فرهنگی توجه کنیم.

وی افزود: هرچه جامعه ضریب برخورداری مردم از ورزش را ارتقا دهد، نشاط فکری و روحی- روانی جامعه افزایش می یابد چراکه کارامدی افراد و اثر بخشی و حضور موثر آنها در جامعه به شدت از سلامتی جسمی و روحی آنها متاثر است که این هنر می تواند از محیط زیست و ورزش حاصل شود.

وی با بیان اینکه حفظ منابع در محیط زیست اهمیت دارد، اظهار داشت: میلیاردها تومان صرف درمان بیماری هایی می شود که از عدم ورزش ایجاد شده اند و اگر بتوانیم جامعه را به استفاده از دوچرخه یا پیاده روی تشویق کنیم، می توانیم در حفظ منابع انسانی و اقتصادی موثر واقع شویم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر همدان نیز در ادامه مراسم با تاکید بر ایجاد نگاه ویژه به طبیعت گفت: کمال انسان میسر نمی شود مگر اینکه فرد به چهار مورد از جمله خدا، خلق، خود و طبیعت توجه کند.

بهروز کارخانه‌ای گفت: حمایت از محیط زیست یعنی به درستی از آنچه خداوند در اختیار ما قرار داده استفاده کنیم.

ایجاد دفتر توسعه پایدار و محیط زیست اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان نیز از آمادگی ایجاد دفتر توسعه پایدار و محیط زیست اداره کل ورزش و جوانان استان همدان خبر داد و گفت: باید برنامه های مشترک محیط زیست و ورزش و جوانان پیرو دستورات و بخشنامه ابلاغی از وزارت ورزش و جوانان اجرا شود.

رسول منعم تاکید کرد: اگر مقوله ورزش سبز شکل گیرد، هم ورزشکاران و هم محیط زیست می توانند از این نعمت برخوردار شوند و می توانیم محیط زیست را با کمک ورزشکاران و خانواده ورزش را با ارائه آموزش های لازم حفظ و حراست کنیم.

وی با بیان اینکه ورزش همگانی با محیط زیست رابطه مستقیم دارد، اضافه کرد: اگر محیط زیست سالمی نداشته باشیم ورزش کردن در بسیاری از مواقع برای سلامتی مضر خواهد بود.

منعم گفت: همکاری جدی بین دستگاه های اجرایی همدان وجود دارد و با نگرش مثبت مدیریت استان، شاهد تفاهم در حوزه های مختلف خصوصا در بخش محیط زیست بوده ایم به طوری که در خرداد ماه سال جاری، تفاهم نامه ای با اداره کل حفاظت محیط زیست استان منعقد شده و امروز تعدادی از هیئت های ورزشی به صورت تخصصی در حوزه محیط زیست فعالیت می کنند.

گفتنی است دوره آموزش مربی ورزش سبز با هدف ایجاد ارتباط نزدیک دو مقوله ورزش و محیط زیست و ارائه الگوهای مدیریت سبز در حوزه ورزش با حضور چهار تن از استادان برجسته علمی و دانشگاهی و ۶۰ شرکت کننده برگزار شد.

