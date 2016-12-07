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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۹

مدیرکل جدید بنیاد شهید کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

مدیرکل جدید بنیاد شهید کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

یاسوج- مدیرکل جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که پیش از ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار شد، سید منصور زارع به عنوان مدیر کل جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد معارفه شد.

همچنین در این نشست از خدمات سید مصطفی مهدی مدیر کل قبلی این نهاد تجلیل شد.

سردار محسن انصاری قائم مقام بنیاد شهید کشور، حجت الاسلام ابطحی مدیر کل ارزیابی و عملکرد این سازمان از میهمانان کشوری این آیین بودند.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در این آیین گفت: روحیه سلحشوری، ایثار وشجاعات از بارز ترین ویژگی های مردم کهگیلویه و بوبراحمد است.

وی افزود: تقدیم ۱۸۸۰ شهید والا مقام  و ۱۲۰۰۰ جانباز سرافراز نشان از سلحشوری و روحیه ایثار و شهادت مردمان این استان، به خصوص عشایر آن دارد.

انصاری با بیان اهمیت ترویج فرهنگ ایثار وشهادت ابراز داشت: نیازهای فرهنگی در اولویت امور شوراهای فرهنگ ایثار و شهادت قرار دارد.

وی بیان کرد: جنگ نرم امروزه از مهمترین برنامه های دشمن است و باید با تدبیر و نگاه درست از طریق جنگ نرم و مقابله به مثل با این  کار دشمن مبارزه کرد.

وی افزود : بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد جامعه به فضای مجازی دسترسی دارند و کار و فعالیت مجازی در رابطه با مبارزه با جنگ نرم دشمن از نیازهای تقابل با دشمن است.

کد مطلب 3843751

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    نظرات

    • مهدی IR ۲۲:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
      0 0
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      مراسم خیلی صمیمانه بود.صحبتهای جناب فردوسیان شنیدنی و حاکی از درد عمیق خانواده بزرگ ایثار بود.

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