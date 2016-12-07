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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

مدیرکل اوقاف سیستان و بلوچستان خبر داد:

همایش عالم واقف در سیستان وبلوچستان برگزار شد

همایش عالم واقف در سیستان وبلوچستان برگزار شد

زاهدان - مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان سیستان و بلوچستان گفت: همایش عالم واقف با هدف معرفی روحانیون برجسته استان در زمینه وقف در حوزه علمیه زاهدان برگزار شد.

حجت الاسلام اسماعیل تدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: یکی از راه های تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف در جامعه اجرای صحیح نیات واقفین و معرفی خدمات آنها به مردم  است، در همین راستا و برای اولین بار در استان و با استقبال روحانیون معزز شهرستان زاهدان، همایش عالم واقف «مرحوم آیت الله کفعمی» برگزار شد.

وی افزود: زندگی سراسر نور و خدمت این روحانی فداکار و واقف سر منشاء بسیاری از خدمات فرهنگی و مذهبی در زاهدان و استان بوده و می بایست این عالم والاقدر به نسل جدید استان معرفی شود.

وی گفت: به همین منظور این همایش در حوزه علمیه امام جعفرصادق (ع) شهرستان زاهدان، با حضور روحانیون برجسته و مطرح استان و با سخنرانی آیت الله سلیمانی امام جمعه زاهدان و نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: همچنین در این همایش از روحانیون واقف و اساتیدی که در زمینه ترویج فرهنگ وقف در استان تلاش کرده اند، تقدیر شد.

کد مطلب 3843753

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