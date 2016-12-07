همایش عالم واقف در سیستان وبلوچستان برگزار شد

حجت الاسلام اسماعیل تدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: یکی از راه های تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف در جامعه اجرای صحیح نیات واقفین و معرفی خدمات آنها به مردم است، در همین راستا و برای اولین بار در استان و با استقبال روحانیون معزز شهرستان زاهدان، همایش عالم واقف «مرحوم آیت الله کفعمی» برگزار شد.

وی افزود: زندگی سراسر نور و خدمت این روحانی فداکار و واقف سر منشاء بسیاری از خدمات فرهنگی و مذهبی در زاهدان و استان بوده و می بایست این عالم والاقدر به نسل جدید استان معرفی شود.

وی گفت: به همین منظور این همایش در حوزه علمیه امام جعفرصادق (ع) شهرستان زاهدان، با حضور روحانیون برجسته و مطرح استان و با سخنرانی آیت الله سلیمانی امام جمعه زاهدان و نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: همچنین در این همایش از روحانیون واقف و اساتیدی که در زمینه ترویج فرهنگ وقف در استان تلاش کرده اند، تقدیر شد.