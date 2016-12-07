فرهاد پور فرضی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: یکی از اهداف طرح تحول سلامت ارتقا کیفیت درمان و تجهیز مراکز درمانی است.
وی افزود: به همین منظور تلاش بر این بوده در راستای کیفیتبخشی به خدمات درمانی مهمترین نیاز بیماران تأمین شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تأکید کرد: بر همین اساس تمامی اتاقهای بیکاران به یخچال و تلویزیون مجهز شده و تختهای ویژه برای همراهان بیمار در بیمارستانها تدارک دیده شده است.
پور فرضی به ارائه بستههای بهداشتی به تمامی بیمارانی که در بیمارستانهای استان بستری میشوند، اشاره کرد و بیان داشت: در عین حال بهسازی محیطهای بیمارستانی نیز موردتوجه قرار گرفته و پروژههای متعددی در این خصوص اجرا شده است.
وی تأکید کرد: بعد از طرح تحول نظام سلامت ۳۱۹ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات به بیمارستانهای قبلی هزینه شده است و این میزان خرید تجهیزات برای بیمارستانهای قبلی موجود در استان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان به تهیه ۳۰ تخت روان برای بیمارستانهای گرمی، خلخال و فاطمی اشاره کرد و گفت: علاوه بر این ۱۸ دستگاه آمبولانس خریداری و در بین شهرستانها توزیع شده است.
پور فرضی به راهاندازی مرکز سونوگرافی در پنج نقطه از شهر اردبیل اشاره کرد و افزود: پیش از این سونوگرافی دولتی در قبل از ظهر نداشتیم اما این مراکز توانستهاند بخشی از نیاز مردم را پاسخگو باشند.
وی با تأکید به اینکه ماهانه سه هزار بیمار با هزینه دولتی سونوگرافی میشوند، تصریح کرد: اخیراً در نمین و سرعین نیز مراکز راهاندازی شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان به استقرار آمبولانس هوایی نیز اشاره کرد و گفت: آمبولانس هوایی نیز برای کمک به بیمارانی که در مناطق خاصی سکونت دارند، یکی از مطالبات جدی بود.
به گفته پور فرضی از دیگر اقدامات ارتقا خدمات درمانی راهاندازی مرکز رادیوتراپی در محوطه بیمارستان امام خمینی اردبیل است که میتواند تحول قابلتوجهی در تشخیص سرطان به همراه داشته باشد.
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