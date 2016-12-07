توسعه زیرساخت های مخابراتی شهر ارسک نیازمند ۴ میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین عیدی زاده صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس مخابرات بشرویه در خصوص وضعیت ارتباطی شهرستان بشرویه گفت: در حال حاضر قاین و سرایان دو شهرستان آی تی مند استان هستند که می‌توان گفت بشرویه نیز در حال پیشرفت به همین سمت است.

وی افزود: با توجه به اینکه در استان خواسته‌های فرمانداران و امامان جمعه تنها برای افزایش رفاه حال مردم و بهبود شرایط ارتباطی بوده است لذا ما نیز تعامل لازم را خواهیم داشت.

عیدی زاده گفت: متأسفانه در شهر ارسک زیرساخت های ضعیفی از قبل بوده است که با افزایش جمعیتی توسعه زیرساخت‌ها نیازمند حدود ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار است که برای جذب آن تلاش خواهیم کرد.

علیرضا زمان زاده فرماندار شهرستان بشرویه نیز گفت: مخابرات بشرویه متأسفانه به دلایلی تاکنون به‌روز نبوده است اما در حال حاضر شبکه روبه‌پیشرفت و توسعه بوده و سیستم‌ها در حال تغییر است.

فرماندار شهرستان بشرویه به نقاط دارای مشکل مخابراتی در شهرستان و بخش‌ها اشاره کرد و خواستار رفع این مشکلات شد.

زمان زاده همچنین با اشاره به اینکه بشرویه اولین شهرستان در استان بوده است که به سیستم شبکه دولت مجهز شده است از زحمات و همکاری مخابرات قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد شمس‌الدین امام‌جمعه شهرستان بشرویه نیز در این جلسه گفت: امروزه بحث مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله مباحث ضروری و مورداستفاده همگان است.

وی در ادامه با اشاره به عدم آنتن دهی تلفن همراه در برخی نقاط چون امامزاده علی، امامزاده ساغند، روستای نیگنان و هنویه خواستار رفع مشکلات ارتباطی شد.

در این مراسم سید حسین تافته به‌عنوان رئیس جدید مخابرات شهرستان بشرویه معرفی شد.