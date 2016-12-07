به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح چهارشنبه در نشست هماندیشی مناطق ویژه علم و فناوری در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای متعددی است که میتوان به برخورداری از سواحل طولانی، تولید گاز، صادرات نفت، تولید محصولت کشاورزی و آبزیان اشاره کرد.
وی با اشاره به تولید بیش از ۶۰ درصد گاز مصرفی کشور در استان بوشهر خاطرنشان کرد: صنایع پایین دستی محصولات نفت، گاز و پتروشیمی از دیگر ظرفیتهای این استان است.
استاندار بوشهر از استان بوشهر به عنوان تولیدکننده ۶۰ درصد میگوی پرورشی کشور و همچنین قطب تولید برخی محصولات کشاورزی در زمستان نام برد و اضافه کرد: این استان ظرفیتهای ویژهای برای توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری دارد.
وی از مناطق ویژه علم و فناوری به عنوان یک فرصت ویژه برای توسعه استان بوشهر نام برد و افزود: تقویت پیوند بین صنایع مصرف کننده و تولید کننده یک ضرورت است.
سالاری با اشاره به اینکه از جمله اولویتهای منطقه ویژه علم و فناوری بوشهر، تولید جلبک دریایی، زیست فناوری دریایی و توسعه پرورش آبزیان است، ادامه داد: شهرک صنعتی زیست فناوری دریایی در منطقه ویژه علم و فناوری بوشهر راهاندازی میشود.
وی از توسعه گردشگری دریایی به عنوان یکی دیگر از فرصتهای سرمایهگذاری در استان نام برد و گفت: آمادگی لازم برای حمایت از سرمایهگذاران در استان بوشهر را داریم.
استاندار بوشهر از تصویب کلیات تغییر واریتههای خرمای استان بوشهر در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور خبر داد و افزود: این طرح زمینهساز توسعه اقتصادی این محصول و توسعه صادرات آن خواهد بود.
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