۲۶۰۰ بیمار تالاسمی در مازندران زندگی می کنند

میثم رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲هزار و ۶۰۰ بیمار تالاسمی در استان وجود دارد که نشان می دهد مازندران بیشترین بیمار را در بخش تالاسمی داراست و هم اکنون ۹۰ تا ۹۵درصد از این مبتلایان به علت عارضه قلبی فوت می کنند که امسال تاکنون ۸ بیمار تالاسمی بر اثر عارضه قلبی فوت کردند.

وی افزود: خوشبختانه در طی سالهای اخیر با اقدامات پیشگیرانه ای که در حوزه سلامت و معاونت بهداشتی صورت گرفت تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی را نداشتیم و در برخی سالها این آمار صفر است ولی در مواردی یکی یا دو نفر متولد می شوند که عموما از استانهای دیگر هستند.

عضو هیئت مدیره انجمن تالاسمی استان مازندران، با اشاره به آمار بالای ناقلین بیماری تالاسمی مینور در استان مازندران، افزود: ۱۱تا ۱۲ درصد از مردم ما ناقل بیماری تالاسمی مینور هستند که با آگاهی بخشی که در مراکز عقد و ازدواج و مراکز درمانی شده است با وجود آنکه سالانه ۶۰ تا ۷۰ تولد تالاسمی در کشور داریم این آمار در مازندران در برخی سالها صفر است و امیدواریم که در همه سالها این آمار به صفر برسد.

رمضانی وضعیت درمان بیماران مبتلا به تالاسمی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: البته با اجرای طرح تحول سلامت داروهای بیماران تالاسمی که در گذشته رایگان تهیه می شد اکنون باید خریداری شود این در حالی است که این افراد با رسیدن به سن ازدواج و اشتغال نیازمند نگاه ویژه مسئولین هستند.

وی در بخش دیگری، بحث انتقال خون را الویت اول و حیاتی بیماران تالاسمی برشمرد و ادامه داد: اگر خون نباشد این افراد در درمان، مصرف دارو و حتی کیفیت زندگی و درمان باز می مانند.

عضو هیات مدیره انجمن بیماران تالاسمی استان مازندران، تا قبل از سال ۷۶ شاهد تولد نوزادان مبتلا به تالاسمی ماژور زیادی در کشور و به تبع آن در مازندران بودیم، اما پس از اجرای کنترل زوجین در آغاز ازدواج تولد ماژور در مازندران به صفر رسیده است..

رمضانی، با بیان اینکه زوجین مبتلا به مینور تحت مراقبت به لحاظ وسایل پیشگیری از بارداری، قرار می گیرند ، تصریح کرد: در صورت بارداری هم تحت مشاوره ، آموزش و آزمایشات پیش و پس از بارداری موسوم به پی ان دی ۱و ۲ قرار می گیرند که در صورت تشخیص جنین مبتلا به بیماری ماژور به طریق قانونی اقدام به سقط جنین می شود.