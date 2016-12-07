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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۹

در دانشگاه امام خمینی قزوین:

نمایشگاه هفته پژوهش در قزوین به کار خود پایان داد

نمایشگاه هفته پژوهش در قزوین به کار خود پایان داد

قزوین- هفته پژوهش و نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی استان قزوین با معرفی پژوهشگران برتر در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه هفته پژوهش ظهر چهارشنبه با حضور فریدون همتی استاندار، بهنام ملکی مدیرکل سرمایه گذاری استانداری، ابوالحسن نائینی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، یوسف گرجی رئیس پارک علم و فنآوری استان، مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اسکندری نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش و جمعی از پژوهشگران درسالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد.

ابوالحسن نائینی در این مراسم گفت: پژوهش موجب پویایی، خلاقیت و نوآوری می شود و ایجاد زیرساخت برای فعالیتهای پژوهشی نیازمند تدبیر و برنامه ریزی است.

وی بیان کرد: حرکت سریع چرخ صنعت به پژوهش بستگی تام دارد و رسیدن به بهره وری بدون اتکا به تحقیق و پژوهش به نتیجه نخواهد رسید.

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین تصریح کرد: ایده های ابتکاری باید با اتکا به پژوهش و تحقیق بتواند تجاری سازی و به محصول تبدیل شود تا از دل آن ثروت کسب کنیم.

وی گفت: امروز با تکیه بر پژوهش می توان اقتصاد مقاومتی را محقق کرد و از مسیر ایده و تولید محصول دانش بنیان به سود اقتصادی مناسب رسید.

نائینی یادآورشد: باید جایگاه تحقیق و پژوهش در کشور تقویت شود و با نهادینه کردن آن برای کارآفرینی و فعالیتهای پژوهشی هزینه کنیم که سرمایه گذاری محسوب می شود.

تشکیل ۷ کمیته تخصصی ویژه هفته پژوهش

وی با اشاره به برنامه های هفته پژوهش و برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی اظهارداشت: با تشکیل هفت کمیته تخصصی علمی، ایده های برتر، دانش آموزی، اجرایی، تبلیغات و اطلاع رسانی، برگزاری، نمایشگاه فنآوری اقدام لازم برای برگزاری مناسب برنامه ها اقدام شد.

نائینی تصریح کرد: با تجلیل از برگزیدگان پژوهشی و محققان برتر از خدمات فعالان این عرصه تقدیر می شود.

کد مطلب 3843764

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