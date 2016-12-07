گروه ۲۰ نفری طالبان در افغانستان تسلیم دولت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، دفتر مطبوعاتی ولایت بدخشان با انتشار خبری نوشت: پس از تلاش مقامات محلی این ولایت و نیروهای امنیتی گروه ۲۰ نفری طالبان تسلیم نیروهای دولتی شد.

محراب الدین پیش از این یکی از افراد کلیدی طالبان بود که در شهر «یمگان» ولایت بدخشان فعالیت های ضد دولتی را رهبری می کرد. اما دیروز همراه با نیروهای تحت امرش سلاح بر زمین گذاشت و تسلیم نیروهای دولتی افغانستان شده است.

مراسم تسلیم شدن این گروه ۲۰ نفری از طالبان به نیروهای دولتی افغانستان در اداره امنیت ملی بدخشان برگزار شد.

«احمد فیصل بیگ زاد» والی بدخشان از پیوستن این گروه به مردم و دست کشیدن از جنگ در برابر نیروهای امنیتی افغانستان استقبال کرد.

احمد فیصل بیگ والی بدخشان گفت: اینکه شما حقانیت نظام را درک کردید و از برادر کشی دست برداشتید و به خاطر مردم صلح و دوستی را انتخاب کردید در حقیقت وظیفه دینی و اسلامی خود را در قبال وطن و ملت خود به جا آوردید.

والی بدخشان در ادامه افزود: امروز مردم ما به امنیت و آرامش و وطن ما به توسعه و بازسازی نیاز بیشتری دارد که شما با پیوستن به روند صلح و گذاشتن سلاح بر زمین نشان دادید که در امنیت و توسعه در افغانستان سهم فعالی خواهید داشت.

وی همچنین افزود: ما از همه کسانی که در کنار مزدوران بیگانه در بدخشان به فعالیت های ضد دولتی می پردازند، دعوت می کنیم که از جنگ دست بکشند و به آغوش خانواده های خود بازگردند.