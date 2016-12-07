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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

تا پایان امسال انجام می‌شود؛

۱۲ کیلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک می‌رود

۱۲ کیلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک می‌رود

بجنورد- معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: تا پایان امسال ۱۲ کیلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین علی نیا  ظهر چهارشنبه در رزمایش طرح زمستانه خراسان شمالی اظهار کرد: اصلاح نقاط حادثه‌خیز، اصلاح هندسی راه‌ها و شیب شیروانی ازجمله اقداماتی هستند که در کاهش وقوع تصادف و تلفات جاده‌ای تاثیر گذار است.

وی بابیان اینکه طی سال‌های اخیر اقدامات بسیاری برای رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در خراسان شمالی انجام‌شده است، افزود: محور بجنورد به جنگل گلستان و اسفراین به سنخواست به دلیل شیب شیروانی که دارد بسیاری از تصادفات و واژگونی خودروها در این محورها اتفاق افتاده که تا حدودی زیادی رفع شده است.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: طی دو سال گذشته نیز باوجود مشکلات و کمبود اعتبار، ۲۸ کیلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک رفت و در مجموع ۵۵ کیلومتر از این محور به‌صورت چهاربانده در حال بهره‌برداری است.

علی نیا اضافه کرد: تا پایان امسال نیز در صورت تأمین اعتبار و مساعد بودن هوا، ۱۲ کیلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک خواهد رفت.

وی بیان داشت: تأمین روشنایی معابر و مسیرها، نصب علائم ایمنی، گاردریل و حفاظ در جاده‌ها و چهار بانده کردن محورهای پرتردد در استان با پیگیری‌های انجام‌شده در کاهش تلفات و تصادفات جاده‌ای مؤثر بوده است.

معاون امور عمرانی استاندار استان بیان کرد: رعایت قوانین و مقررات و نکات ایمنی، تجهیزات اتومبیل، نقش راننده ازجمله داشتن معاینه فنی و رعایت ضوابط و فرهنگ‌سازی در کاهش تلفات و خسارات جاده‌ای بسیار تأثیرگذار است.

علی نیا بابیان اینکه خراسان شمالی در کاهش تلفات و تصادفات رتبه ۱۴ را در کشور داشته است، اظهار کرد: طی هفت ماه نخست امسال ۱۴۵ نفر  بر اثر تصادفات برون‌شهری در استان فوت کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۸ درصد کاهش داشته است و هدف‌گذاری ما برای امسال هفت درصد است.

وی با اشاره به آغاز طرح زمستانه از امروز (چهارشنبه) در خراسان شمالی، گفت: راهداری در کنار دیگر دستگاه‌های متولی برای امدادرسانی طرح زمستانه با ۲۸۲ نفر نیرو، ۱۹ راهدارخانه که ۱۴ پایگاه ثابت و پنج پایگاه سیار، ۲۸ اکیپ، ۲۰۵ خودرو در محورهای استان آماده خدمات‌رسانی هستند.

کد مطلب 3843768

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