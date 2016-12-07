به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین علی نیا ظهر چهارشنبه در رزمایش طرح زمستانه خراسان شمالی اظهار کرد: اصلاح نقاط حادثه‌خیز، اصلاح هندسی راه‌ها و شیب شیروانی ازجمله اقداماتی هستند که در کاهش وقوع تصادف و تلفات جاده‌ای تاثیر گذار است.

وی بابیان اینکه طی سال‌های اخیر اقدامات بسیاری برای رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در خراسان شمالی انجام‌شده است، افزود: محور بجنورد به جنگل گلستان و اسفراین به سنخواست به دلیل شیب شیروانی که دارد بسیاری از تصادفات و واژگونی خودروها در این محورها اتفاق افتاده که تا حدودی زیادی رفع شده است.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: طی دو سال گذشته نیز باوجود مشکلات و کمبود اعتبار، ۲۸ کیلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک رفت و در مجموع ۵۵ کیلومتر از این محور به‌صورت چهاربانده در حال بهره‌برداری است.

علی نیا اضافه کرد: تا پایان امسال نیز در صورت تأمین اعتبار و مساعد بودن هوا، ۱۲ کیلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک خواهد رفت.

وی بیان داشت: تأمین روشنایی معابر و مسیرها، نصب علائم ایمنی، گاردریل و حفاظ در جاده‌ها و چهار بانده کردن محورهای پرتردد در استان با پیگیری‌های انجام‌شده در کاهش تلفات و تصادفات جاده‌ای مؤثر بوده است.

معاون امور عمرانی استاندار استان بیان کرد: رعایت قوانین و مقررات و نکات ایمنی، تجهیزات اتومبیل، نقش راننده ازجمله داشتن معاینه فنی و رعایت ضوابط و فرهنگ‌سازی در کاهش تلفات و خسارات جاده‌ای بسیار تأثیرگذار است.

علی نیا بابیان اینکه خراسان شمالی در کاهش تلفات و تصادفات رتبه ۱۴ را در کشور داشته است، اظهار کرد: طی هفت ماه نخست امسال ۱۴۵ نفر بر اثر تصادفات برون‌شهری در استان فوت کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۸ درصد کاهش داشته است و هدف‌گذاری ما برای امسال هفت درصد است.

وی با اشاره به آغاز طرح زمستانه از امروز (چهارشنبه) در خراسان شمالی، گفت: راهداری در کنار دیگر دستگاه‌های متولی برای امدادرسانی طرح زمستانه با ۲۸۲ نفر نیرو، ۱۹ راهدارخانه که ۱۴ پایگاه ثابت و پنج پایگاه سیار، ۲۸ اکیپ، ۲۰۵ خودرو در محورهای استان آماده خدمات‌رسانی هستند.