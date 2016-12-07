بانوان کبدی کار ملایر به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند

رضا پیرحیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام بانوان کبدی ملایر به مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: بانوان کبدی کار ملایری به عنوان نماینده استان همدان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی جوانان به اراک اعزام شدند.

وی افزود: بانوان کبدی شهرستان ملایر مدت‌ها است در لیگ‌های دسته یک کشور و لیگ برتر مشغول هستند و این تیم از امیدهای قهرمانی محسوب می‌شود.

رئیس هیئت کبدی ملایر با اشاره به اسامی بانوان کبدی کار ملایری گفت: زهرا قربانی، فاطمه الماسی، رابعه غفاری، مهتاب بیجاری، فاطمه غیاثوند، فاطمه احمدوند، محدثه کولیوند، فاطمه سلامی، حدیث عظیمی، زهرا ترک بانوان کبدی کار اعزامی به این مسابقات هستند.

پیرحیاتی عنوان کرد: این تیم با مربیگری راحله غفاری و سرپرستی مرضیه غفاری در این مسابقات حاضر می‌شود.

وی بابیان اینکه استقبال مردم ملایر از این رشته خوب است، بیان کرد: ۳۲ نفر در بخش بانوان و ۱۶ نفر در بخش آقایان در شهر ملایر در رشته کبدی فعالیت می‌کنند و درمجموع آمار سازمان‌یافته شهرستان بیش از ۱۷۰ نفر است.

رئیس هیئت کبدی ملایر عنوان کرد: کبدی ملایر در بخش بانوان از ظرفیت بالاتری برخوردار و حضور بانوان کبدی کار ملایری در تیم‌های کشوری و اعزام به مسابقات و اردوهای تیم ملی گویای این صحبت است.