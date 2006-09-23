مراسم ويژه بزرگداشت منزلت سرباز و تقدير از سربازان نمونه سپاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين مراسم كه صبح روز شنبه با حضور بيش از 2000نفر از سربازان ستاد مشترك و سربازان نمونه از ساير نيروها و مراكز سپاه و همچنين جمعي از مسئولان سپاه برگزار گرديد، حجت الاسلام حبيب زاده مسئول نمايندگي ولي فقيه در ستاد مشترك سپاه برگزار گرديد، وي طي سخناني با تبريك هفته دفاع مقدس و يادآوري ارزشهاي والاي آن، به ضرورت استفاده از فرصت ها و سازندگي معنوي و ارتقاء بنيه عقيدتي در ماه مبارك رمضان تاكيد كردند.

همچنين در ادامه اين مراسم سرتيپ دوم پاسدار عزيز محمدي سرپرست فرماندهي حوزه مركزي سپاه و سرهنگ پاسدار عبدالرضا خداكرم رئيس اداره سرباز سپاه به ترتيب پيرامون هفته دفاع مقدس و اهداف برگزاري مراسم سخناني ايراد نمودند.

لازم به ذكر است در اين مراسم برنامه هاي متنوع و شاد به اجرا درآمد و تعداد 14 نفر از سربازان نمونه از ستاد مشترك و نيروهاي تابعه موفق به دريافت لوح تقدير و هديه شدند.

همچنين 13 نفر از كاركنان پايور كه در انجام امور مربوط به سربازان بيشترين تلاش را ايفا نموده بودند معرفي شدند و با اهداء لوح تقدير و هدايا از زحمات آنان تقدير بعمل آمد.