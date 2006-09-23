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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۵۶

در دومين روز هفته دفاع مقدس ؛

مراسم ويژه بزرگداشت منزلت سرباز و تقدير از سربازان نمونه سپاه برگزار شد

در دومين روز از هفته دفاع مقدس، مراسم ويژه بزرگداشت منزلت سرباز و تقدير از سربازان نمونه سپاه در محل ستاد مشترك سپاه برگزار گرديد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين مراسم كه صبح روز شنبه با حضور بيش از 2000نفر از سربازان ستاد مشترك و سربازان نمونه از ساير نيروها و مراكز سپاه و همچنين جمعي از مسئولان سپاه برگزار گرديد، حجت الاسلام حبيب زاده مسئول نمايندگي ولي فقيه در ستاد مشترك سپاه برگزار گرديد، وي طي سخناني با تبريك هفته دفاع مقدس و يادآوري ارزشهاي والاي آن، به ضرورت استفاده از فرصت ها و سازندگي معنوي و ارتقاء بنيه عقيدتي در ماه مبارك رمضان تاكيد كردند.

همچنين در ادامه اين مراسم سرتيپ دوم پاسدار عزيز محمدي سرپرست فرماندهي حوزه مركزي سپاه و سرهنگ پاسدار عبدالرضا خداكرم رئيس اداره سرباز سپاه به ترتيب پيرامون هفته دفاع مقدس و اهداف برگزاري مراسم سخناني ايراد نمودند.

لازم به ذكر است در اين مراسم برنامه هاي متنوع و شاد به اجرا درآمد و تعداد 14 نفر از سربازان نمونه از ستاد مشترك و نيروهاي تابعه موفق به دريافت لوح تقدير و هديه شدند.

همچنين 13 نفر از كاركنان پايور كه در انجام امور مربوط به سربازان بيشترين تلاش را ايفا نموده بودند معرفي شدند و با اهداء لوح تقدير و هدايا از زحمات آنان تقدير بعمل آمد.

کد مطلب 384377

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