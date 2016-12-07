شکار پرندگان در آذربایجان غربی ممنوع شد/ کشف ۱۳۸ قبضه اسلحه شکاری

پرویز آراسته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن تالاب های فصلی و دایمی مناسب همه ساله شاهد مهاجرت هزاران گونه از پرندگان مهاجر است افزود: با هدف پیشگیری از انتقال بیماری آنفولانزای پرندگان مهاجر هرگونه شکار پرنده در استان ممنوع است.

وی با بیان اینکه برای حفظ سلامت و بهداشت مردم و همچنین احیا زیستگاه ها، شکار ممنوع شده است عنوان کرد: مردم در صورت مشاهده متخلفان، مراتب را با تلفن ۱۵۰۴ به اداره کل محیط زیست استان اطلاع دهند.

آراسته از کشف و ضبط ۱۳۸ قبضه اسلحه شکاری مجاز و غیرمجاز از متخلفان در استان خبر داد و اظهارداشت:این تعداد اسلحه شامل ۱۱۴ قبضه اسلحه مجاز و ۲۴ قبضه اسلحه غیرمجاز در هشت ماه گذشته و مقارن با ایام شکار ممنوع، توقیف شده است و در مقایسه با مقایسه سا سال گذشته به ترتیب ۴۰ و ۲۰ درصد افزایش دارد.

وی با بیان اینکه در این مدت، ۳۴۴ متخلف صید و شکار در استان دستگیر شد گفت: از متخلفان، ۱۰ هزار و ۲۳۰ متر تور، ۱۲۱ قطعه لاشه پرنده، ۹قطعه لاشه حیوانات پستاندار و هزار و ۵۹۹ قطعه پرنده زنده گیری شد.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی میزان خسارت وارد شده به محیط زیست از سوی شکارچیان متخلف را بیش از یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: میزان جرایم شکار متخلفان امسال از حداقل ۲ میلیون ریال تا حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.