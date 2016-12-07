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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی:

شکار پرندگان در آذربایجان غربی ممنوع شد/ کشف ۱۳۸ قبضه اسلحه شکاری

شکار پرندگان در آذربایجان غربی ممنوع شد/ کشف ۱۳۸ قبضه اسلحه شکاری

ارومیه – مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: به دلیل احتمال انتقال بیماری آنفولانزای پرندگان از طریق پرندگان مهاجر شکار پرندگان در استان ممنوع است.

پرویز آراسته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن تالاب های فصلی و دایمی مناسب همه ساله شاهد مهاجرت هزاران گونه از پرندگان مهاجر است افزود: با هدف پیشگیری از انتقال بیماری آنفولانزای پرندگان مهاجر هرگونه شکار پرنده در استان ممنوع است.

وی با بیان اینکه برای حفظ سلامت و بهداشت مردم و همچنین احیا زیستگاه ها، شکار ممنوع شده است عنوان کرد: مردم در صورت مشاهده  متخلفان، مراتب را با تلفن ۱۵۰۴  به اداره کل محیط زیست استان اطلاع دهند.

آراسته از کشف و ضبط ۱۳۸ قبضه اسلحه شکاری مجاز و غیرمجاز از متخلفان در استان خبر داد و اظهارداشت:این تعداد اسلحه شامل ۱۱۴ قبضه اسلحه مجاز و ۲۴ قبضه اسلحه غیرمجاز در هشت ماه گذشته و مقارن با ایام شکار ممنوع، توقیف شده  است و در مقایسه با مقایسه سا سال گذشته به ترتیب ۴۰ و ۲۰ درصد افزایش دارد.

وی با بیان اینکه در این مدت، ۳۴۴ متخلف صید و شکار در استان دستگیر شد گفت: از متخلفان، ۱۰ هزار و ۲۳۰ متر تور، ۱۲۱ قطعه لاشه پرنده، ۹قطعه لاشه حیوانات پستاندار و هزار و ۵۹۹ قطعه پرنده زنده گیری شد.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی میزان خسارت وارد شده به محیط زیست از سوی شکارچیان متخلف را بیش از یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: میزان جرایم شکار متخلفان امسال از حداقل ۲ میلیون ریال تا حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

کد مطلب 3843771

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