نشست مشورتی فعالان فضای مجازی در نهاوند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان جوانمردی ظهر چهارشنبه در نشست مشوری فعالان فضای مجازی که با حضور مدیران گروه‌های مجازی و خبرنگاران شهرستان نهاوند برگزار شد، گفت: هدف اصلی از برگزاری این نشست شناسایی آسیب‌های اجتماعی و بیان راهکارهای پیشگیری از آن است.

وی گفت: خوشبختانه مسئولان شهرستان در راستای ورود به حل دغدغه‌های مردمی و شناسایی مطالبات مفید برای توسعه شهرستان عزم جدی دارند به‌نحوی‌که فرماندار و معاون وی بر تشکیل این جلسه تأکید ویژه داشته و دارند.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان نهاوند اظهار داشت: خوشبختانه در برخی گروه‌ها و تشکل‌های مجازی شهرستان مباحث مفیدی مطرح می‌شود اما گاهی با توجه به اجتناب‌ناپذیر بودن بی‌اخلاقی در این فضا شاهد تخریب، انتصاب گفته‌های کذب به افراد و شخصیت‌های حقیقی و غیره هستیم که باید اصلاح و از طرف مدیران به آن‌ها توجه شود.

وی با اشاره به لزوم ایجاد محفلی حقیقی برای ارائه راهکارها و تولید محتوای مناسب برای جلوگیری از نفوذ خرده فرهنگ‌ها و ناهنجاری‌ها به داخل گروه‌ها، گفت:در این جمع با توجه به حضور کارشناسان مجرب و متخصص در این حوزه نظیر پلیس فتا و همچنین کارشناسان اجتماعی می‌توان تا حدودی اصول را به مدیران برای انعکاس به اعضا آموزش داد.

جوانمردی گفت: این کمیته مشورتی به فعالیت خود به‌صورت مستمر ادامه می دهد تا بستری مناسب برای ارتباط هرچه بیشتر مدیران گروه‌های فضای مجازی برای تبادل اطلاعات و تجربیات فراهم آورد.