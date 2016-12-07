سرمایه گذاری ۳۰۰میلیارد ریالی در اجرای فیبر نوری همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حضرت زاده ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه کارشناسی پروژه فیبر نوری که با حضور نمایندگان استانداری، اداره زیر ساخت و فناوری و کارشناسان بخش خصوصی در شهرداری همدان برگزار شد، بر ضرورت استفاده از نظر مشاورین متخصصین صاحب صلاحیت در این حوزه تاکید کرد.

معاون اداری مالی شهرداری همدان گفت: با توجه به اهمیت این پروژه و وجود نقاط ابهام در موضوع باید از نگاه کارشناسان حوزه های مرتبط بهره بگیریم تا محصول خوبی برای شهر همدان تولید کنیم.

مدیر بخش انفورماتیک استانداری همدان نیز با تشریح آخرین وضعیت فناوری اطلاعات در کشور و استان همدان گفت: باید از سرمایه گذارانی که به واسطه آن ریسک پذیری حداقلی داشته باشیم استفاده شود تا بر بستر مطمئنی سرمایه گذاری کنیم.

عباس صادقی بر ضرورت پیش بینی مسائل مالی و حقوقی تاکید کرد و هماهنگی با ضوابط مالیاتی و تأمین اجتماعی قبل از هر نوع تنظیم قرارداد را یادآور شد.

مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان نیز با ارئه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای این پروژه در کلانشهرها از استقبال FCP ها برای اجرای پروژه فیبر در همدان خبرداد.

مهدی مجیدی وضعیت مدلهای مالی شرکت ها را تشریح کرد و گفت: مقرر شده ۱۰۰ کیلو متر فیبر نوری در سطح شهر همدان بصورت BOT اجرا شود که با اجرای آن تمام تقاطعها، میادین و دوربین های ثبت تخلف و ادارات و سازمان های تابعه شهرداری تحت پوشش فیبر قرار خواهند گرفت.

وی گفت: نقاط تهدید و فرصت انواع مدلها توسط تیم کارشناسی بررسی و در صورت لزوم از استانهای پیشرو در این حوزه بازدید کارشناسی صورت می گیرد.