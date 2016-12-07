نشست بیمه مرکزی با کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی هدف از برگزاری نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را برقراری ارتباط دوسویه و اثرگذار میان صنعت بیمه و مجلس دانست و گفت: بسیار خوشحالم که اولین جلسه این نشست دریک فضای کاملا کارشناسی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی برگزار و مسائل مهمی مطرح شد.

رئیس‌کل بیمه مرکزی، تشکیل کمیته مشترک صنعت بیمه و کمیسیون اقتصادی مجلس را از مهمترین دستاوردهای این نشست دانست و افزود: این کارگروه می‌تواند نقش موثری در پیشبرد و توسعه صنعت بیمه ایفا کند.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی داورانی در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رئیس‌کل و اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت بیمه، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران و مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: علاقمندیم برای توسعه صنعت بیمه تعاملات لازم را با مدیران این صنعت انجام دهیم تا مشکلات صنعت بیمه رفع شود و باید رویکردی همه جانبه اتخاذ شود تا در زمینه های مختلف مشکلات صنعت بیمه ارزیابی و رفع شود البته در این زمینه مجلس قانونی در رابطه با بیمه شخص ثالث مصوب کرد که سهم عمده ای می تواند در رفع برخی از مسائل داشته باشد.

وی ادامه داد: تعامل و همکاری صنعت بیمه با کمیسیون اقتصادی باعث می شود از ظرفیت مجلس در ارتقاء صنعت بیمه استفاده شود؛ بر این اساس باید ساختارها اصلاح شود و مردم از میزان ریسک شرکت های بیمه ای اطلاع داشته باشند، همچنین به رتبه‌بندی شرکت های بیمه ای و حضور بیمه های خارجی توجه شود .

پورابراهیمی با اشاره به لزوم توجه به نرخ‌های بازده سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه افزود: باید نظارت در خصوص مسائل شرکت‌های بیمه ای موثر باشد و به موضوع شفافیت در این صنعت بیشتر پرداخته شود؛ این در حالی است که کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی لازم را برای رفع چالش‌های صنعت بیمه دارد تا زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم شود.

وی گفت: با تشکیل کارگروه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و صنعت بیمه زمینه برای رفع مشکلات فراهم می‌شود.

در ادامه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات و سوالات خود را از مدیران ارشد بیمه بیان کردند که تقویت نظارت بر شرکت های بیمه، اهمیت توجه به صنعت بیمه، لزوم ارائه گزارش نحوه هزینه کرد عوارض دریافتی از بیمه ها، حل مشکلات صنعت بیمه و بررسی عدم مطابقت محصولات بیمه ای با نیازهای جامعه، تاکید بر لزوم توجه به موضوع نوآوری در صنعت بیمه، توجه به مدیریت ریسک با رویکرد پیشگیری از حوادث، نیاز به بازنگری در قوانین صنعت بیمه، تقویت پایگاه داده ها، اعمال حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه، استفاده از ظرفیت های قانونی در بخش های مختلف اقتصادی، تقویت فرهنگ سازی برای توسعه صنعت بیمه از مهمترین آنها بود.

گفتنی است در ابتدای این جلسه همتی، رئیس کل بیمه مرکزی گزارشی از عملکرد صنعت بیمه به نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه داد و در پایان دبیر کل سندیکای بیمه‌گران و مدیران عامل شرکت‌های بیمه نیز دیدگاههای خود را بیان کردند و به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دادند.