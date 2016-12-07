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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۲

وقوع ۴ انفجار در «بغداد»/۵ غیر نظامی کشته شدند

وقوع ۴ انفجار در «بغداد»/۵ غیر نظامی کشته شدند

وقوع چهار انفجار در مناطق مختلف پایتخت عراق، امروز چهارشنبه به کشته شدن پنج غیر نظامی و زخمی شدن بیش از ۱۰ تَن دیگر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المسله»، چهار انفجار تروریستی، مناطق مختلف بغداد پایتخت عراق را به لرزه درآورد.

بر اساس این گزارش، این انفجارها در مناطق شرقی و شمالی بغداد به وقوع پیوستند.

طبق اعلام شاهدان عینی، انفجارهای تروریستی امروز در بغداد به کشته شدن پنج غیر نظامی و زخمی شدن بیش از ۱۰ تَن دیگر منجر شده است.

گفتنی است، در حال حاضر که نیروهای عراقی دستاوردهای زیادی را در جریان عملیات آزادسازی استان نینوا و به ویژه شهر موصل خلق می کنند، تکفیریها تلاش خود را به کار بسته اند تا با انجام اقدامات تروریستی، تمرکز نیروهای عراقی از عملیات نینوا را منحرف کنند.

کد مطلب 3843785

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