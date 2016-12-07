  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۱

محسن رضایی:

برجام مثل برف در حال آب شدن است/ احتیاط گاهی عینِ ترس است

برجام مثل برف در حال آب شدن است/ احتیاط گاهی عینِ ترس است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه اینستاگرام خود نوشت: برجام مثل برف در اثر نقض‌های پی‌درپی آمریکا، در حال آب شدن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عدم اقدام شجاعانه در قبال عهدشکنی آمریکایی‌ها را موجب بی‌خاصیت شدن برجام دانست و از دولت خواست دست از احتیاط بردارد.

متن این یادداشت که در صفحه شخصی محسن رضایی در اینستاگرام منتشر شد به شرح زیر است:

«ایران در مذاکره هسته‌ای باسیاست «نرمش قهرمانانه» و با شجاعت وارد شد، اگر ایران در برجام امتیازاتی گرفته است، حالا که برجام مثل برف در اثر نقض‌های پی‌درپی آمریکا، در حال آب شدن است، باید مسئولان کشور از خود شجاعت نشان دهند و از آب رفتن کامل برجام وبی خاصیت شدن آن جلوگیری کنند، احتیاط گاهی عینِ ترس است.

آیا دولت نمی‌خواهد، از بی‌خاصیت شدن برجام جلوگیری کند؟

اگر جلوی نقض‌های پی‌درپی آمریکا گرفته نشود، مدتی دیگر از برجام هیچ‌چیزی نمی‌ماند».

کد مطلب 3843786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها