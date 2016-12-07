توقیف ۳۰۰۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در ملایر

شعبان ترک نیا در گفتگو با مهر افزود: با توجه به اینکه درصد زیادی از تصادفات درون شهری در شهرستان مربوط به موتورسیکلت ها است و همچنین عمده تخلفات موتورسیکلت ها مربوط به عدم استفاده از کلاه ایمنی و انجام حرکات مارپیچ است، در راستای کاهش تصادفات موتورسیکلت، طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف در این شهرستان اجرا می شود.

وی افزود: با اجرای این طرح در سطح شهرستان طی هشت ماه گذشته ۳۰۵۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و برای اعمال قانون روانه پارکینگ شده است.

سرهنگ ترک نیا در پایان از تمام راکبان موتورسیکلت خواست به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی و مواجه شدن با اعمال قانون توسط ماموران به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر همچنین از کشف ۲۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

شعبان ترک نیا گفت: در راستای مبارزه جدی و بی امان با ورود هرگونه کالای قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی، ماموران مبارزه با جرائم اقتصادی، در محورهای مواصلاتی منتهی به شهرستان به یک دستگاه کامیون مشکوک و بلافاصله آنها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون تعداد ۵ هزار و ۶۱۱ عدد انواع ظروف چینی خارجی فاقد هرگونه مجوز به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال کشف و متهم به همراه پرونده، تحویل مراجع قضایی شد.