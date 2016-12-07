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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۶

با حضور ۴۰۰۰هزار نیرو؛

رزمایش ترافیکی طرح زمستانی در آذربایجان غربی اجرا شد

رزمایش ترافیکی طرح زمستانی در آذربایجان غربی اجرا شد

ارومیه – رزمایش ترافیکی طرح زمستانی با حضور چهار هزار نیروی پلیس، راهدار، هلال احمر، اورژانس و امداد خودرو امروز چهارشنبه در ارومیه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نیروهای امدادی، راهوری  و راهداری از امروز تا ۲۰ اسفندماه با هدف کاهش حوادث و سوانح و ارتقای امنیت در جاده ها و گردنه های برفگیر آذربایجان غربی مستقر می شوند.

در این رزمایش یگانهای پیاده و خودرویی از مقابل جایگاه رژه رفتند و آمادگی خود را برای آغاز طرح زمستانی به نمایش گذاشتند.

طرح زمستانی پلیس در راه‌ها و جاده‌های استان با برگزاری رزمایش مشترک پلیس راهور، راهداری، اورژانس و سایر دستگاه‌های دخیل در این طرح همزمان با سراسر کشور آغاز شد.

در این مراسم پلیس راهور، سازمان راهداری، اورژانس، امدادخودرو و سایر دستگاه های دخیل در این طرح با به نمایش گذاشتن تجهیزات در نظر گرفته شده در این طرح، اعلام آمادگی خود را برای حضور در جاده های کشور نشان دادند.

کد مطلب 3843788

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