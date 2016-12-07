دستگیری ۳۸ سارق در همدان/پاکسازی نقاط آلوده از مجرمان

پژمان قویمی در گفتگو با مهر گفت: طی دو هفته گذشته با اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده از مجرمان، ۳۸ نفر سارق دستگیر شده اند.

وی گفت: در نتیجه اجرای طرح های یاد شده طی دو هفته گذشته ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان همدان موفق به دستگیری ۳۸ نفر سارق شدند که در مقایسه با سال گذشته با افزایش ۱۱ درصدی مواجه شدیم و این در حالی است که وقوع سرقت در دو هفته گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۴۸ درصدی همراه بوده است.

قویمی افزود: یکی دیگر از اولویت های پلیس دستگیری خرده فروشان مواد مخدر و نیز جمع آوری معتادان متجاهر با همکاری سازمان های دیگر است که در این خصوص طی مدت یاد شده ۱۳ خرده فروش مواد مخدر و ۷۶ نفر معتاد متجاهر دستگیر شده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان در پایان ضمن اشاره به توقیف ۱۲۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در نیمه اول آذرماه، از شهروندان درخواست کرد تا هرگونه موارد نا امنی را با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.