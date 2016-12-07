توانمندی های علمی فارس معرفی شد/ نمایشگاهی برای دستاوردهای پژوهشی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: به مناسبت فرارسیدن هفته پژوهش، دانشگاه های استان فارس تولیدات پژوهشی خود را به رخ یکدیگر کشیده‌اند.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان فارس از صبح یک شنبه، ۱۴ آذر ماه ۹۵ با شعار «پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیر بنای اقتصاد مقاومتی» در مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز واقع در شیراز، خیابان ساحلی آغاز به کار کرده است و ظهر چهارشنبه ۱۷ آذر ماه به کار خود پایان داد.

دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه جامع علمی و کار بردی استان فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه هنر شیراز از جمله مدعیان پژوهش در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان فارس هستند.

اساتید هیئت علمی پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز نیز طرح های پژوهشی خود را به سر منزل مقصود رسانده‌اند و نتایج تحقیقات خود را به صورت گزارش طرح در معرض دید بازدید کنندگان دانشجوی خود قرار داده اند.

پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز با هدف ساماندهی مراکز تحقیقاتی در زمینه علوم اجتماعی فعال گردیده است و دارای سه مرکز جمعیت شناسی، مطالعات اجتماعی زنان و مطالعات اجتماعی، علوم تربیتی_روان شناختی جوانان است.

در این نمایشگاه سایر دستاوردهای پژوهشی دانشگاه شیراز نیز به چشم می خورد. دستگاه ارسال کننده امواج فراصوت در آب به منظور تسریع جذب رطوبت محصولات کشاورزی توسط دانشگاه شیراز تولید شده است.

دستگاه اندازه گیری ضریب اصطکاک محصولات کشاورزی، کنترلر هوشمند آبیاری و آب شیرین کن خورشیدی از سایر پروژه های پژوهشی دانشگاه شیراز است.

دستگاه آب شیرین کن خورشیدی پروژه ای است که از سوی انجمن علمی انرژی و محیط زیست دانشگاه شیراز به انجام رسیده است.انجمن علمی انرژی و محیط زیست دانشگاه شیراز از سال ۱۳۸۴ به صورت کاملا تخصصی و پیوسته، پژوهش های خود را بر روی انتخاب، طراحی، ساخت و بهینه سازی آب شیرین کن های خورشیدی برای استفاده در شرایط مختلف کشور آغاز نموده است و آب شیرین کن های خورشیدی، محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر و صرفه جویی انرژی از زمینه های تحقیقاتی این انجمن است.

در این مابین دانشگاه صنعتی شیراز نیز در این نمایشگاه حرف های زیادی برای گفتن دارد.

دستگاه لرزه نگار تکنولوژی کمیاب است که اکنون توسط دانشجویان و اساتید دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شیراز قدم به عرصه حضور گذاشته است.

از سایر تولیدات پژوهشی این دانشگاه می توان به ردیاب اورانیوم، ماده یونی، موتور استرلینگ، میکرو روبات و لودسل اشاره کرد. از میان این آثار ردیاب اورانیوم به تولید تجاری رسیده است، موتور استرلینگ برای سفینه های فضایی کاربرد دارد و می تواند از طریق حرارت برق تولید کند و لودسل نیز برای اندازه گیری نیرو به کار می رود.

دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد اسلامی نیز توانمندی های خود را به بازدیدکنندگان خود گوشزد می کنند.

پارک علم و فناوری استان فارس نیز در این نمایشگاه حضوری فعال داشت و تولیدات پژوهشی چشمگیری با خود به این نمایشگاه آورد. آنان توانسته اند گیاه گل شیشه تولید کنند. گل شیشه گیاهی طبیعی است اما نیاز به آبیاری و مراقبت ندارد.

مولکولارسیو ۳A ، مولکولارسیو ۴A ، مولکولارسیو ۵A ، مخمر نانوایی، بافر تی بی ای، لودینگ دی وای ای، مستر میکس و mgcl۲ بعضی از آثار به نمایش در آمده توسط پارک علم و فناوری استان فارس است.

این محصولات تنها نمایشگاهی نیستند و کاربردهایی هم دارند. برای مثال مولکولارسیو ۳A برای آب زدایی از مخلوط آب و الکل، رطوبت زدایی از هوا و لودینگ دی وای ای برای نمایان شدن و بارگذاری محصول پی سی آر و لود کردن آن در ژل الکتروفورز به کار می رود.

پارک علم و فناوری فارس به عنوان زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با پشتیبانی مالی دولتی اداره می شود. این پارک در شهریور ماه ۱۳۸۱ با استناد به مصوبه شورای عالی گسترش آموزش عالی، به منظور ایجاد زیر ساخت های مناسب جهت توسعه فناوری تشکیل شده است و رسالت راهبردی آن، کار آفرینی و توسعه فناوری به ویژه توسط فارغ التحصیلان دانشگاه ها می باشد.

در این نمایشگاه غرفه هایی هم به سازمان های مختلف استان اختصاص داده شده است. بنیاد نخبگان استان فارس، جهاد دانشگاهی، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک فارس، مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور از سایر حاضرین در این نمایشگاه هستند.