گسترش بیابان زنگ خطر مهاجرت در استان سمنان را به صدا در آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حداد در هشتمین نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سمنان در محل این اتاق، مدیریت منابع آب را مهم دانست و بیان داشت: وضعیت منابع آب و چالش های پیش رو هشدار جدی است، که کشاورزان باید شرایط موجود را بدرستی تدبیر کنند.

وی ادامه داد : پیشرفت کویر و گسترش بیابان و تغییرات اقلیم زنگ خطر مهاجرت را به صدا در آورده است.

این فعال اقتصادی از کنترل و نظارت شدید بر چاه های غیر مجاز در استان سمنان خبر داد و بیان داشت: با نظارت دقیق شرکت آب منطقه ای استان وضعیت تحت کنترل قرار گرفته تا آنجا که برنامه ریزی های مدون و تعادل بخشی در حال اجرا است.

حداد، بازگشت منابع آب دو دهه گذشته را، هدف و برآیند سنوات آتی در استان سمنان ذکر کرد و گفت: کارسازان، بهره برداران ودیده بانان آب، باید حقوق آب را متذکر شوند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سمنان ایجاد تشکل ها و انجمن های مردم نهاد با هدف ترویج و گسترش فرهنگ آب را ضروی دانست و تصریح کرد: آحاد مردم باید این موضوع را مدیریت کنند و تا زمانی که فرهنگ صرف جویی در کشور نهادینه نشود شرایط به اینگونه خواهد بود.

حداد با تاکید بر اینکه کشاورزان ما باید به این نگرش برسند که نباید به کمک های دولتی تکیه بزنند، تصریح کرد: بلکه این بهره برداران هستند که باید مرتع و زمین خود را در شرایط متفاوت مدیریت کرده و تنها زیر ساخت ها را از حاکمیت مطالبه کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان نیز د این نشست خاستگاه زمین و آب را رکن کشاورزی دانست و گفت: تا زمانی که نتوانیم منابع موجود را مدیریت نمائیم با چالش مواجه هستیم.

بهروز احمدی از افت صادرات انار و پسته ایران در بازارهای بین المللی خبر داد و عنوان کرد: سهم ما از کشاورزی صنعتی بسیار ضعیف است و رقبای ما توانسته اند با توسعه کشت گلخانه ای و مدیریت صحیح منابع، سهم ایران را در بازارهای جهانی تسخیر کنند.

وی با یادآوری اینکه در استان سمنان دو هزار و ۵۰۰ حلقه چاه آب موجود است، افزود: تعداد دو هزار و ۱۰۰ چاه مجهز به کنتور هوشمند هستند و این وضعیت به گونه ای است که بهره برداران به شدت با سیستم کنتور هوشمند معترض بوده و خواهان نصب کنتور حجمی هستند

مواردی همانند، وضعیت آب، بحران سفره های زیر زمینی، کاهش نزولات آسمانی، نشست زمین، تغییرات اقلیمی و دیگر مسائل مرتبط دغدغه های بود که در هشتمین کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان مطرح شد.

اما توصیه و اجماع کارشناسان کمیسیون موضوعاتی شامل، بیابان زدایی، اصلاح الگوی کشت، منع صادرات آب مجازی، تکثیر و گسترش کشت گلخانه ای، صنعتی کردن کشاورزی، احیاء قنوات و استفاده از آب های سطحی، تصفیه کردن آب های خاکستری و ایجاد تشکل و انجمن های مردم نهاد بود.