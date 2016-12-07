مدیر شبکه کودک مهمان کنفرانس «رسانه کودک» ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین کنفرانس بین‌المللی «رسانه کودک» به همت سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه در ۱۶ و ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۵ در سالن همایش های کنراد شهر استامبول برگزار می شود و متخصصان رسانه‌های کودک سراسر جهان در آن شرکت کرده و به انتقال تجربیات و بحث درباره موضوعات مشترک می‌پردازند.

محمد سرشار مدیر شبکه کودک و نوجوان سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز در این دوره از کنفرانس بین‌المللی «رسانه کودک» حضور دارد و امروز چهارشنبه ۱۷ آذر در کارگاه معرفی رسانه های کودک به معرفی کانال های سه گانه پویا، نهال و امید می پردازد و تجربه حرکت به سمت یک رسانه تربیت‌محور را تشریح می کند.

این کنفرانس که به صورت سالانه با هدف ارتقای رسانه های کودک برگزار می شود در سال ۲۰۱۶ به موضوع «نقش رسانه: تاثیرگذاری بر قلب و ذهن کودک» می پردازد.