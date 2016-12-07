کسب استقلال اقتصادی و سیاسی مستلزم توجه به حوزه پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی امروز چهارشنبه در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان که در سالن مولوی دانشگاه کردستان برگزارشد، با اشاره به اینکه هفته پژوهش امسال از ۲۱ الی ۲۸ آذر در سطح ملی برگزار می شود، گفت: به منظور بهره مندی تمامی پژوهشگران از برنامه های ملی، برنامه های استانی این هفته به ۱۴ لغایت ۱۸ آذرماه موکول شد.

وی افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پروهشی و فن بازا، برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر را از جمله برنامه های استانی هفته پژوهش ذکر کرد و اظهارداشت: حمایت و همکاری بخش خصوصی هم چون اتاق بازرگانی سنندج و شرکت نمایشگاهی بین المللی استان برای تکریم از پژوهش و پژوهشگران قابل تقدیر سات.

فیروزی عنوان کرد: تکریم پژوهشگران بدین معناست که فرایند کار اداری آنها راکاهش و نیازهای اولویت دار جامعه را در اختیار آنها قرار دهیم.

وی به اهداف هفته پژوهش اشاره و عنوان کرد: بزرگداشت پژوهش و تکریم از پژوهشگران یکی از مهمترین اهداف برنامه های این هفته است.

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان با طرح این سوال که آیا امروز به وضعیت مطلوب دست پیدا کرده ایم، گفت: جواب این سوال منفی است و متاسفانه در حال حاضر با وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله داریم و هنوز بخش ‌های قابل توجهی از جامعه ما به موضوع پژوهش و اهمیت آن پی نبرده‌اند.

فیروزی ادامه داد: در بودجه های سنواتی یک درصد بودجه جاری کشور می بایست در بخش پژوهش هزینه شود آن هم اگر اعتباری باقی بماند که معمولا هم نمی ماند تا به این بخش اختصاص داده شود.

وی انتشار عملکرد پژوهشی در بخش های مختلف را از دیگر اهداف این هفته خواند وافزود: نیاز سنجی و اعلام نیاز ملی برای پژوهش، انتشار عملکرد پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحققیقاتی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ پژوهش همچنان در کشورما غریب است، عنوان کرد: ایجاد فرصت مناسب برای تقویت تعامل بین بخش های اقتصادی و پژوهش در کشور و استفاده از فرصت های ایجاد شده برای ترویج فرهنگ پژوهش از دیگر اهداف این هفته است.

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان بیان کرد:مدیران دستگاه های اجرایی باید از از خود سوال کنند که چه میزان از دستاوردهای پژوهشی برای رفع مشکلات دستگاه متبوع خود و برطرف کردن آسیب های اجتماعی و اقتصادی جامعه استفاده کردند.

فیروزی با بیان اینکه توسعه بدون پژوهش معنا و مفهمومی نخواهد داشت، اضافه کرد: کسب استقلال و تحقق اقتصاد مقاومتی وابسته به پژوهش است واگر به دنبال توسعه و استقلال اقتصادی و سیاسی هستیم باید تمامی فعالیت های ما بر مبنای پژوهش بنیان گذاشته شود.

وی تقاضا محور کردن پژوهش را یکی از مسائل ضروری امروز جامعه ما دانست و گفت: بی شک دولت باید سازوکار هزینه کرد اعتبارات را در مسیر صحیح طراحی و هزینه کند.