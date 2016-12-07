به گزارش خبرگزاری مهر، سلمی بابایی کارگردان و تهیه کننده مجموعه «دیدار در آشیانه» گفت: «دیدار در آشیانه» یک مجموعه مستند ترکیبی است که با محوریت نوجوان و خاطرات خلبانان دوران دفاع مقدس ساخته می شود.

وی افزود: در قسمت های مختلف این مجموعه گروهی از نوجوانان در آشیانه هواپیماهای شکاری و بمب افکن و در کنار خلبانانی که در سال های دفاع مقدس هدایت آنها را برعهده داشته اند، قرار می گیرند و سوالات خود را از آنها می پرسند و از همین روست که رنگ و بوی پاسخ ها نیز کاملا متناسب با ذهن نوجوان می شود.

کارگردان «دیدار در آشیانه» تاکید کرد: فضای ایجاد شده بین خلبانان دفاع مقدس و نوجوانان امروز در میان مجموعه های تلویزیونی بی سابقه است و به گونه ایست که پیش بینی می کنیم ارتباط گیری رده سنی نوجوان با این برنامه بسیار موفقیت آمیز باشد.

وی گفت: ضبط ۲۶ قسمت «دیدار در آشیانه» به پایان رسیده است و هم اکنون در مرحله تدوین و صداگذاری است. مجموعه تلویزیونی «دیدار در آشیانه» به سفارش مرکز اوج کودک و نوجوان و برای پخش در شبکه امید تهیه شده است و به زودی در کنداکتور پخش شبکه قرار می گیرد.

مجموعه تلویزیونی «دیدار در آشیانه» به تهیه کنندگی و کارگردانی سلمی بابایی و ونداد دوشن در شهریور و مهر ماه ۱۳۹۵ تولید شده است.

سلمی بابایی تنها دختر شهید عباس بابایی فرمانده فقید نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۹۳ فعالیت خود را در صنعت سینما و عرصه کارگردانی آغاز کرده است.