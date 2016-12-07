صرفه اقتصادی واردات محصولات کشاورزی ایران به ترکمنستان

یک عضو هیات تجاری ترکمنستان بازدید کننده از نمایشگاه محصولات و فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پایین بودن هزینه های حمل و نقل میان ایران و ترکمنستان نسبت به دیگر کشورها در واردات محصولات کشاورزی و باغی بسیار حائز اهمیت است.

یک هیات تجاری ترکمنستان با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران در بازدیدی که صبح امروز از ششمین نمایشگاه محصولات و فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته داشتند، از حضور خود در این نمایشگاه اعلام رضاتمندی کردند.

عزیز محمدآقایوف باغدار ترکمنستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازدید از این نمایشگاه بسیار برای او مفید بوده است اظهار کرد: تجارت و واردات محصولات کشاورزی و باغی از ایران به کشور ترکمنستان بسیار سودمند است.

وی تاکید کرد: بعد جغرافیایی و کاهش هزینه های حمل و نقل میان ایران و ترکمنستان نسبت به دیگر کشورها در واردات محصولات کشاورزی و باغی بسیار حائز اهمیت است.

این باغذار ترکمستانی با مقایسه هزینه های حمل ونقل میان ترکمستان - ترکیه و ترکمستان – ایران گفت: هزینه حمل و نقل از ترکیه به این کشور حدود ۵ هزار دلار و از ایران چیزی حدود هزار دلار است.

عزیزمحمدآقایوف استفاده از فناوری های نوین و کیفیت محصولات ارگانیک از دیگر مواردی عنوان کرد که توجه این هیات ترکمنستانی را جلب کرده است.

به گفته وی کیفیت محصولات باغی این ترکمستانی نسبت به ایرانی پایین تر است و در مذاکرات صورت گرفته، قرار شده است کارشناسان ایرانی برای بهبود کیفیت محصولات ترکمنی به این باغداران کمک کنند.