به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر در پنجاه و چهارمین همایش استانی جایزه بنیاد البرز در سخنانی اظهار داشت: ارتقای آموزش و پرورش با دو رویکرد کسب رتبه های تک، دو و سه رقمی در کنکور و همچنین ارتقای جایگاه معدل نهایی سال سوم انجام می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مدیران مدارس سفیران اصلی آموزش و پرورش هستند گفت: کیفیت اقدامات مدیران است که کیفیت آموزش و پرورش را ارتقا می دهند.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان با تاکید بر اینکه در این نهاد به دنبال شناسایی افراد خلاق و نخبه هستیم گفت: در این راستا استعدادیابی یکی از برنامه های اصلی آموزش وپرورش است.

کریمی فر با تاکید بر اینکه استان لرستان دانش آموزان و فرهیختگانی سرآمد دارد گفت: پرسش از دانایی سرچشمه می گیرد و دانایی را پرسش گری افزایش می دهد و در این راستا باید معلمانی را تربیت کنیم که شاگرد محور بوده و دانش آموز را خلاق و پرسشگر تربیت کند.

وی با تاکید بر اینکه در آموزش وپرورش باید یادگیری های عمقی را جایگزین یادگیری های سطحی کنیم گفت: دانش آموزان استان لرستان رتبه سوم جشنواره کشوری خوارزمی را به خود اختصاص دادند.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه خلاقیت در آموزش و پرورش را محور طرح و توسعه می دانیم گفت: وظیفه آموزش و پرورش تربیت دانش آموزان خداباور و خودباور است.

کریمی فر با تاکید بر اینکه باید دانش آموزان را بینشی و دانشی تربیت کرد که این امر مدنظر مقام معظم رهبری است گفت: معلمی را برتر می دانیم که هم برتفکر آموزشی مسلط و هم بر آموزش تسلط داشته باشد.

وی افزود: کیفی کردن کلاس های فوق برنامه، تقویت گروه های آموزشی، تقویت و توسعه و پژوهش سراهای دانش آموزی از افتخارات آموزش وپرورش است.