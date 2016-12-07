داوطلبان سلامت در قزوین تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، صادق آریان در جلسه کمیته راهبردی سلامت با موضوع «برگزاری مراسم تجلیل از داوطلبان سلامت» که در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری برگزار شد؛ اظهار کرد: داوطلبان سلامت افرادی هستند که بدون هیچگونه چشم‌داشت مادی و فقط به خاطر عشق، انسانیت و حس مسئولیت پذیری در برابر جامعه مانند حلقه ارتباطی بین مسئولان بهداشتی و مردم عمل می‌کنند.

وی افزود: شهرداری بدلیل افزایش وسعت و گسترش شهر به تنهایی قادر به شناسایی و حل مشکلات شهری نیست که مشارکت و همکاری همه نهادها، سازمان ها و اقشار مردم به ویژه داوطلبان سلامت می تواند نقش بسزایی در ایجاد شهری زیبا، سالم و آباد داشته باشد.

آریان اظهار کرد: انگیزه فعالیت های اجتماعی و داوطلبانه در افراد هم به لحاظ انسانی و هم از لحاظ دینی وجود دارد و با توجه به مطالعه ای که در خصوص علت انگیزه داوطلبان سلامت صورت گرفته است، به غیر از بعد کمک های انسانی و نیاز انسان به ارتباط اجتماعی، افزایش دانش و آگاهی خود داوطلبان نیز نقش داشته است.

معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین از داوطلبان سلامت به عنوان یک سفیر یاد کرد که نقش موثری در ارائه پیام های شهروندی سلامت محور به شهروندان دارند، لذا باید از این پتاسیل قوی برای تقویت بنیه دانش شهروندان نهایت بهره برداری را کرد.

آریان در ادامه خاطرنشان کرد:جشنواره داوطلبان سلامت در راستای تقویت انگیزه داوطلبان سلامت در دستور کار سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی قزوین قرار گرفته است، لذا باید تلاش کنیم تا در جشنواره شاهد نوآوری و خلاقیت در برنامه های این مناسبت مهم باشیم.

وی همچنین بر مشارکت داوطلبان سلامت در اجرای جشنواره داوطلبان سلامت تاکید کرد و گفت: ارتقای مشارکت مردم در برنامه ها تعهد آنان را نسبت به اجرای برنامه بالا برده و مردم با احساس خودکارآمدی بر سلامت فرد، خانواده و جامعه شان اثرگذار می شوند.

علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در این جلسه کار داوطلبان سلامت را ارزشمند دانست و اظهار داشت: اصطلاح داوطلب که در همه جای دنیا وجود دارد و خاص کشور ما نیست، این فعالیت از بعد سلامت روان نیز اهمیت دارد و در بسیاری از موارد، ارائه خدمات داوطلبانه برای همنوع، منجر به سلامت روان فرد می شود.

وی با بیان اینکه حوزه سلامت به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای سلامتی مردم باشد، نقش سایر سازمان ها را در این زمینه مهم دانست و به تقویت همکاری های دو سازمان فرهنگی ـ ورزشی شهرداری قزوین و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از داوطلبان سلامت اشاره کرد و تصریح کرد: تغییر شیوه زندگی مردم، کار آسانی نیست ولی امکان پذیر است.

علیجانی اضافه کرد: با ورود داوطلبان سلامت در محلات شهرستان قزوین، همکاری های بین دو حوزه بیشتر شده و نقش داوطلبان در بالا بردن دانش و آگاهی مردم در تغییر شیوه زندگی سالم بیشتر خواهد شد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر هزار و ۳۱۹ داوطلب سلامت در شهر قزوین، ۳۷۹ داوطلب سلامت در نقاط روستایی و ۱۱۹ داوطلب متخصص مشغول به فعالیت هستند، در مجموع چهار هزار و ۴۲۴ داوطلب سلامت در سطح استان قزوین فعال می باشند که دارای کارت عضویت هستند، باید از تلاش ها و خدمت رسانی رابطان که به صورت خودجوش و بدون چشم داشت انجام می شود، قدردانی کرد.

به گفته علیجانی افزایش شمار داوطلبان سلامت، سرلوحه برنامه بهداشتی هر کشور علاقمند به ارتقا سلامت است و ارتقا سلامت بر پایه اصول مختلفی بوده که یکی از مهم‌ترین آنها مشارکت است.

وی داوطلبان سلامت افرادی هستند که ارتباط مسوولان بهداشتی را با سطوح محیطی جامعه برقرار می کنند، این افراد سعی می کنند آموزش های مورد نیاز برای رسیدن به سلامت را به خوبی فرا گرفته و آنها را به زبان خود مردم، به همسایگان و هم محله ای های خود منتقل کنند. همچنین در برابر مشکلات موجود در محله خود احساس مسوولیت کنند و این مشکلات را با مسوولان در میان بگذارند و برای آنها چاره اندیشی کنند.

علیجانی با اشاره به اینکه اهداف مشترک حوزه های مذکور در هر دو سازمان، آموزش شهروندان می باشد، گفت: لذا با استفاده از ظرفیت بالای داوطلبان سلامت می توان گام های اساسی و خوبی را در مسیر ارتقای سطح دانش و آگاهی شهروندان و انتقال آموزه های شهروندی برداشت.

در کمیته راهبردی سلامت با موضوع برگزاری مراسم تجلیل از داوطلبان سلامت مصوب شد تا با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی قزوین دهه اول دی ماه مراسم تجلیل از داوطلبان سلامت برگزار شود.