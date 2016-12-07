به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکههای اجتماعی، نشست نقد و بررسی کتاب «دیوانههای فوتبال» عصر روز سه شنبه ۱۶ آذر با حضور امیر حاجرضایی کارشناس و تحلیلگر فوتبال، پژمان راهبر سردبیر سایت خبری ورزش سه و وحید نمازی مترجم کتاب یادشده، در «فرهنگسرای رسانه و شبکههای اجتماعی» برگزار شد.
در این نشست نمازی، مترجم کتاب «دیوانههای فوتبال» با اشاره به موضوع کتاب که دربرگیرنده داستانهای تکان دهندهای حقیقی از سختترین هواداران فوتبال دنیا است، گفت: این کتاب بر اساس سریالی مستند نوشته شده است که نویسندگان آن به ۹ کشور در دو قاره اروپا و آمریکا رفتهاند و وضعیت هواداران فوتبال را در این کشورها بررسی کردهاند.
وی افزود: همزمان با ترجمه این کتاب بارها آن سریال را نگاه میکردم که این مساله بسیار به من در امر ترجمه کمک میکرد. بیشتر سعی کردهام راوی باشم تا یک مترجم صرف و به گونهای کتاب را ترجمه کنم که از نحوه نگارش حسها نیز منتقل شود که این مورد در بخشهای محاورهای کتاب به صورت جذابی اتفاق افتاده است.
وی یادآور شد: در این کتاب با هوادران فوتبالی مواجه میشویم که از سران باندهای خلافکاری و از فرماندهان جنایتهای جنگی چون جنگ منطقه بالکان هستند. پاورقیهایی که در کتاب هست، خودم اضافه کردم تا از این طریق افراد غیرفوتبالی هم که دانششان در این حوزه کم است، بتوانند با این اثر ارتباط برقرار کنند.
حاج رضایی نیز در این نشست، صحبتهای خود را بر روی تاثیرات فوتبال بر روی ایجاد تنش و کاهش و برطرف کردن تنشها و مجادلها بین دو کشور معطوف کرد و گفت: فوتبال از جمله مقولاتی است که با قدرت خود میتواند، کاری که دیپلماتها در کاهش تنشهای بینالمللی توانایی انجام آن را ندارند، تحقق بخشد و در این زمینه شاهد مواردی در کاهش این تنشهای بین المللی بوده ایم که در این زمینه میتوان به مجادلات ترکیه و ارمنستان اشاره کرد.
وی گفت: زمانی که این کتاب را مطالعه کردم، دیدم فوتبال با همه حوزهها ارتباط دارد. نویسندگان با یک سفر هولناک به کشورهای مختلف، جان خود را به خطر میاندازند و پشت صحنه فوتبال را به نمایش میکشند.
این کارشناس و تحلیل گر فوتبال، تصریح کرد: این کتاب به گونهای فوتبال ایران را تطهیر میکند، وقتی نگاه میکنیم که طرفداران فوتبال چقدر نجیب و آرام هستند، در برابر چنین طرفدارانی که در کشورهای دیگر وجود دارند.
حاج رضایی گفت: پیش از این در حوزه فوتبال کتابهایی داشتیم که تنها به موضوعهایی چون آموزش فوتبال میپرداختند و از منظر تحلیلهای اجتماعی، روانشناسی و ... کتابی نداشتیم اما امروز خوشحال هستیم با تلاش مترجمهایی همانند وحید نمازی و عادل فردوسیپور کتابهایی در این حوزه نیز داریم که جایشان خالی بود و نیاز جامعه است.
وی افزود: کتاب دیوانههای فوتبال، کتابی خواندنی و توصیه کردنی است و من خواندن این کتاب را برای آحاد جامعه لازم میدانم.
پژمان راهبر هم در نشست نقد و بررسی کتاب «دیوانههای فوتبال» تصریح کرد: اساس این کتاب بر همان اساس دوقطبیهای فوتبال شکل گرفته و در سراسر این کتاب این موضوع را میبینیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در این کتاب به موضوع نقش رسانهها در تهییج و تحریک هواداران فوتبال پرداخته نشده است، گفت: این کتاب مربوط به دوره زمانی دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی است و احساس میکنم خود موضوع هواداران به گونهای بوده که نویسندگان ترجیح دادهاند این مساله را فارغ از بحثهای رسانهای دنبال کنند.
سردبیر سایت ورزش سه، گفت: پیشنهاد میکنم که کتابی در مورد هوادران فوتبال کشور خود ما هم نوشته شود و هواداری به عنوان یک حرفه موضوع جالبی است که میتوان به آن پرداخت.
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