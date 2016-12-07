۴ فیلم حوزه هنری خوزستان در جشنواره فیلم رویش شرکت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان خوزستان، فیلم داستانی «آن ها» ساخته سید مرتضی سبز قبا، فیلم داستانی «عید نمیاد» به کارگردانی لیلا کرامت، فیلم مستند «شهید کجباف» به کارگردانی ابوالقاسم غلامحیدر و فیلم پویانمایی «سینما» از عباس شفیعی از تولیدات واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان خوزستان برای شرکت در دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش به این جشنواره ارسال شد.

بنابر این گزارش، جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش محملی برای شناخت قابلیت سینمای دینی در ابعاد ملی است تا بستری مناسب برای معرفی فیلمسازانی باشد که آثارشان مفهوم دین، اخلاق، امید و نجابت و سبک زندگی ایرانی اسلامی را ترویج می کند.

گفتنی است، حوزه هنری انقلاب اسلامی دهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش را در قالب داستانی، مستند و پویانمایی در دو بخش ملی و جوانه های رویش به صورت رقابتی از ۲۷ تا ۳۰ دی ماه امسال در شهر مشهد مقدس برگزار می‌کند.