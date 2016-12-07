تغذیه مناسب راه جلوگیری از بروز اختلالات فیزیولوژی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی سمنان، مهدی شادنوش در کنگره بین المللی تغذیه، ابراز داشت: تغذیه، آنقدر مهم است که حتی نباید از نقش آن در حوادث ترافیکی غافل شد، به طور مثال مردم باید بدانند که چه مدت بعد از غذاخوردن می توانند رانندگی کنند تا تمرکز لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: اکنون در راستای تشکیل پرونده سلامت، تمام اطلاعات تغذیه ای افراد در حال ثبت است و امیدواریم این امور به صورت جدی پیگیری شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان افزود: بسیاری از زمینه های پیشگیری از بیماری ها را با یک تغذیه مناسب در دوران کودکی و نوجوانی می توان فراهم کرد.

شادنوش به بی تحرکی هم اشاره کرد که در کنار عادات بد غذایی، سلامت افراد جامعه را به خطر انداخته است و افزود: در جهان، پیگیری تخصصی تغذیه بیماران امر بسیار مهمی به شمار می رود اما این مساله در ایران نو پاست لذا میزان کالری دریافت بیماران باید بطور تخصصی پیگیری شود که متاسفانه این امر در کشور ما ضعیف است.

وی افزود: موفقیتی در حوزه تغذیه بالینی، نداشته ایم و حتی در بیمارستان ها، تغذیه بیماران بعد از عمل های جراحی پیچیده و دارای چند بیماری، پیگیری تخصصی نمی شود و پزشکان در حد اطلاعات خود بیماران را مدیریت می کنند.

دبیر هفدهمین کنگره بین المللی تغذیه انترال و پرنترال آسیا همچنین با اشاره به ثبت انجمن علمی تغذیه در وزارت بهداشت طی هفته های اخیر، ابراز امیدواری کرد که با فعالیت این انجمن، امور تغذیه ای در جامعه به صورت منسجم تری پیگیری شود.

به گفته شادنوش جامعه تغذیه ای کشور طی سال های گذشته بیشتر توجه خود را به تحقیق و پژوهش معطوف کرده و اکنون زمان آن رسیده است که پژوهش ها و آموزش ها عملیاتی شود همچنین باید گفت تغذیه طی ماه های گذشته در قالب طرح تحول سلامت وارد شبکه بهداشتی و درمانی کشور شده و اکنون حضور کارشناسان تغذیه در پایگاه های بهداشتی الزامی است. همچنین غربالگری تغذیه بیماران از سه سال پیش در قالب طرح تحول سلامت اجباری شده است.

هفدهمین کنگره بین المللی تغذیه انترال و پرنترال آسیا از امروز با حضور مهمانانی از کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، لهستان، چک، تایلند، بلژیک، اندونزی و هلند در هتل المپیک تهران آغاز شد و تا سه روز ادامه دارد و آخرین دستاوردها در زمینه تغذیه در بیماران بدحال و بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه و سایر بخش های درمانی به منظور کاهش میزان سوء تغذیه و مرگ و میر در این کنگره ارائه می شود.