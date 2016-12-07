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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۰

فرماندار شیروان مطرح کرد:

رفع تصرف ۴۶ هکتار از اراضی شهرستان شیروان

رفع تصرف ۴۶ هکتار از اراضی شهرستان شیروان

شیروان- فرماندار شیروان گفت: ۴۶ هکتار از اراضی این شهرستان که مورد تصرف سودجویان قرارگرفته بود از آنان گرفته شد.

عباسعلی صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این زمین‌خواری‌ها مربوط به چندین سال گذشته است اظهار کرد: پرونده‌های افراد سودجو به مراجع قضایی ارجاع داده‌شده بود که طی امسال ۴۶ هکتار از این اراضی از تصرف سودجویان خارج شد.

صفایی تصریح کرد: این زمین‌خواری‌ها شامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تغییر کاربری باغات توسط اشخاص بوده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پدیده زمین‌خواری در این شهرستان به‌طور چشمگیر کاهش‌یافته است، افزود: خوشبختانه طی سال‌های اخیر آگاهی و مشارکت مردم درزمینهٔ حفظ و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی افزایش پیداکرده و زمین‌خواری و تغییر کاربری به‌طور چشمگیر کاهش داشته است.

فرماندار شیروان بیان کرد: فعالیت‌های جهاد کشاورزی برای ارائه آموزش‌های لازم درزمینهٔ آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی افکار عمومی نیز در این زمینه مؤثر بوده است.

صفایی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ۱۳۱ ویژه ارتباطات مردمی برای حفاظت از اراضی کشاورزی و گزارش‌های تغییر کاربری و زمین‌خواری، گفت: مردم با همکاری خوبی که در این زمینه‌دارند و با گزارش تخلفات تغییر کاربری و زمین‌خواری‌ها را از طریق این سامانه اطلاع می‌دهند.

وی اظهار کرد: همچنین طی این مدت ۱۱ واحد ساختمان در حال ساخت در شهرستان شیروان به دلیل تغییر کاربری و ساخت‌وساز بدون مجوز و غیرقانونی تخریب‌شده است.

کد مطلب 3843834

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