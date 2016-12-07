رفع تصرف ۴۶ هکتار از اراضی شهرستان شیروان

عباسعلی صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این زمینخواریها مربوط به چندین سال گذشته است اظهار کرد: پروندههای افراد سودجو به مراجع قضایی ارجاع دادهشده بود که طی امسال ۴۶ هکتار از این اراضی از تصرف سودجویان خارج شد.
صفایی تصریح کرد: این زمینخواریها شامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تغییر کاربری باغات توسط اشخاص بوده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پدیده زمینخواری در این شهرستان بهطور چشمگیر کاهشیافته است، افزود: خوشبختانه طی سالهای اخیر آگاهی و مشارکت مردم درزمینهٔ حفظ و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی افزایش پیداکرده و زمینخواری و تغییر کاربری بهطور چشمگیر کاهش داشته است.
فرماندار شیروان بیان کرد: فعالیتهای جهاد کشاورزی برای ارائه آموزشهای لازم درزمینهٔ آگاهی بخشی و اطلاعرسانی افکار عمومی نیز در این زمینه مؤثر بوده است.
صفایی با اشاره به راهاندازی سامانه ۱۳۱ ویژه ارتباطات مردمی برای حفاظت از اراضی کشاورزی و گزارشهای تغییر کاربری و زمینخواری، گفت: مردم با همکاری خوبی که در این زمینهدارند و با گزارش تخلفات تغییر کاربری و زمینخواریها را از طریق این سامانه اطلاع میدهند.
وی اظهار کرد: همچنین طی این مدت ۱۱ واحد ساختمان در حال ساخت در شهرستان شیروان به دلیل تغییر کاربری و ساختوساز بدون مجوز و غیرقانونی تخریبشده است.
نظر شما