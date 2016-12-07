غربالگری شنوایی ماهانه ۱۴۰ نوزاد در نهاوند

داریوش سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اداره بهزیستی شهرستان نهاوند با توجه به دستورالعملهای سازمان بهزیستی کشور و استان همدان دارای برنامههای مختلفی در حوزههای توانبخشی، خدماتی، پیشگیری و غیره است.
وی گفت: اداره بهزیستی شهرستان در این راستا و باهدف جلوگیری از افزایش معلولیت در جامعه و کنترل و خدماتدهی به افراد معلول، از بدو تولد نوزادان برنامههای مختلفی را در دستور کار دارد.
رئیس اداره بهزیستی نهاوند با اشاره به غربالگری شنوایی نوزادان پس از تولد گفت: خوشبختانه در این راستا مرکز شنواییسنجی بیمارستان آیتالله علمرادیان شهرستان برای رفاه حال والدین با بهره مندی از توان کارشناسان مجرب فعالیت میکند.
وی بابیان اینکه در این مرکز ماهانه حدود ۱۴۰ نوزاد غربالگری شنوایی میشوند، گفت: در این میان نوزادان مشکوک پس از انجام آزمایشهای لازم، برای مداوا و انجام آزمایشات پیشرفته به مرکز استان ارجاع میشوند.
سلگی در ادامه به غربالگری بینایی گروه سنی ۳ تا ۶ سال اشاره کرد و گفت: این طرح هرسال از ابتدای مهرماه آغاز میشود اما با توجه به اهمیت آن مرکز ثابتی در بهزیستی خارج از این بازه زمانی غربالگری را انجام میدهد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۴ هزار ۸۰۰ نفر غربالگری بینایی شدهاند، گفت: از این تعداد ۱۰۰ نفر مشکوک اعلامشده و به بیناییسنجی ارجاع شدهاند.
رئیس اداره بهزیستی نهاوند افزود: اگر پزشک مشکل بینایی در این گروه سنی را تائید کند بهزیستی علاوه بر تأمین هزینه عینک این افراد، در صورت نیاز به اعمال جراحی و غیره هزینه آن را نیز متقبل میشود.
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