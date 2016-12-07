ساخت ماشین حساب آن لاین برای پیش بینی باروری زوجین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، محققین از ساخت ماشین حساب جدیدی خبر داده اند که می تواند شانس هر کدام از زوجین برای بچه دار شدن را قبل و بعد از IVF‌پیش بینی کند.

این ماشین حساب آنلاین با توجه به ویژگی های خاص هر کدام از زوجین و اطلاعات درمانی موجود می تواند شانس کلی هر کدام از زوجین را تا شش IVF یا سیکل های ICSI(تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم) پیش بینی می کند.

به گفته محققین دانشگاه ابردین، پزشکان می توانند در مشاوره ای که مراجعین و زوجین می دهند از این ماشین حساب استفاده کرده و شانس زوجین را طی یک دوره کامل IVF محاسبه کرده و به آن ها اطلاع رسانی کنند.

این ابزار آن لاین بر مبنای داده های گرفته شده از سازمان باروری و جنین شانسی انسانی(HFEA) طراحی شده است که اطلاعات در مورد همه درمان های باروری قانونی در بریتانیا را جمع آوری کرده است.

این داده ها، آنالیزهای مربوط به ۱۱۳ هزار و ۸۷۳ خانم است که با استفاده از تخمک های خودشان و اسپرم همسرهایشان در ۱۸۴۲۶۹ سیکل کامل بین سال های ۱۹۹۹-۲۰۰۸ فرایند IVF‌را شروع کرده اند.

نتایج نشان داده است که در درمان های مستقل، شانس هر یک از زوجین در داشتن فرزند بعد از سن ۳۰ سالگی کاهش می یابد و با افزایش دوره ناباروری کاهش می یابد.

بعد از انتقال جنین تازه در اولین چرخه، در کنار سن زن، افزایش تعداد تخمک های جمع شده(حداکثر ۱۳ عدد)، حفاظت انجمادی جنین و مرحله انتقال جنین بهترین پیش بینی کننده های داشتن فرزند هستند.

برای مثال، قبل از درمان، یک زن ۳۰ ساله با دو سال ناباروری بی دلیل، ۴۶ درصد شانس بچه دار شدن طی اولین چرخه کامل IVF دارد که این شانس طی یک سه دوره کامل به ۷۹ درصد می رسد.

این اولین مدلی است که برآوردهای کلی را بر مبنای چرخه های کامل و متعدد IVF‌ارائه می دهد و از این جهت مهم است که اولین تلاش ممکن است همیشه موفقیت آمیز نباشد و افزایش جنین های فریز شده مورد استفاده نیز مبین این است که بسیاری از زنان نیاز به بیش از یک دوره IVF دارند.

پزشکان می توانند از این محاسبه ها برای پیش بینی شانس زوجین قبل از اقدام به انجام IVF‌استفاده کنند.