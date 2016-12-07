۵۰ هزار هکتار مراتع قرق شده بشرویه آزادسازی شد

محمدرضا رفیعی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان بشرویه در گفتگو با مهر بیان کرد: حدود ۵۰ هزار هکتار از مراتع و جنگل‌ها در شهرستان بشرویه آزادسازی شد.

وی افزود: باتوجه به خشکسالی های اخیر و کمبود علوفه طی طرحی در سطح ۵۰ هزارهکتار از اراضی و مراتع برای چرای دام آزاد شد که پیش بینی می‌شود از این میزان سطح هفت میلیون و ۵۰۰ کیلو علوفه مورد استفاده قرار گیرد.

رفیعی بیان کرد: مناطقی که طی این طرح آزاد شده است مناطق ریگ، سیاه ریگ، غنی آباد و ابوجعفری است که تنها دامداران دارای مجوز می‌توانند از این مراتع برای چرای دام خود استفاده کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی بشرویه همچنین گفت: متاسفانه امسال میزان علوفه ای که از این گونه درختان استفاده خواهد شد با کاهش ۵۰درصدی نسبت به سال گذشته مواجه است.

وی همچنین درخصوص ارزش غذایی این نوع علوفه بیان کرد: ساقه و برگ گونه طاق ارزش غذایی معادل ۷۰درصد جو برای دام را دارد که امسال بیش از ۱۱۷ هزار و ۴۵۰ راس دام سبک از این نوع گونه تغذیه خواهند کرد.

رفیعی همچنین در پایان از بهره برداران و دامداران خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا برش و قطع این درختان با تلفن شبانه روزی ۱۵۰۴، تماس گرفته تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.