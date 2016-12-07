پانزدهمین شماره مجله «اندیشه مهر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین شماره مجله الکترونیکی «اندیشه مهر» به کوشش گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر، با مطالب متنوعی شامل گفتگو، گزارش و یادداشت، معرفی کتاب و پرونده ای در باره «تحول در حوزه های علمیه» منتشر شد.

در بخش اول این شماره، گزارشی از نشست نقدهایی به برنامه فلسفه برای کودکان و گزارش نشست آسیب شناسی نظریه های علم دینی و اسلامی سازی معرفت ارائه شده است. همچنین گفتاری از حسین کچویان درباره حادثه عاشورا و گفتاری از محسن الویری درباره پیوندهای قرآن و تاریخ در بخش گزارش منتشر شده است.

متن کامل سخنرانی جنجالی یوسف اباذری در روز جهانی فلسفه را نیز می توانید در بخش گزارش های این شماره بخوانید.

در بخش گفتگوهای این شماره، مصاحبه با سیدجواد میری درباره شیعه شناسی در اسرائیل، مصاحبه با رایزن فرهنگی ایران در هند، گفتگو با قاسم پورحسن درباره نقد و فلسفه، به چشم می خورد. همچنین در قالب پرونده ای موضوع «تحول در حوزه های علمیه» در گفتگو با برخی اساتید حوزه به بحث گذارده شده است. بارزترین گفتگوی این پرونده مصاحبه با حجت الاسلام محمدسعید مهدوی کنی، رئیس دانشگاه امام صادق(ع) است.

بخش یادداشت ها و معرفی کتاب نیز پایان بخش این شماره است.

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