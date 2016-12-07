دستگیری سارق حرفه ای با ۱۲ فقره سرقت در شهرستان البرز

سرهنگ سهراب خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع آتش سوزی یک دستگاه خودروی ال۹۰، ماموران اتش نشانی و کلانتری ۱۳ بیدستان به محل حادثه اعزام که پس از بررسی های کارشناسی مشخص شد سارق در حین قصد سرقت داخل خودرو ، پس از کشیدن ضبط خودرو، سیم کشی داخل خودرو دچار اتصال و آتش گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز افزود: به دلیل حساسیت موضوع شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ بیدستان قرار گرفت که پس از اقدامات تخصصی و اطلاعاتی در کمتر از یک ساعت سارق شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: در بازرسی ماموران از منزل وی انواع اقلام مسروقه اعم از: لاستیک خودرو، آچار چرخ، جک، پمپ دربهای خودرو، شیرآلات ساختمانی، تیغه های سنگ فرز و ... کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز گفت: در بازجویی های تخصصی و تکمیلی مشخص شد سارق ۲۶ ساله، سابقه دار بود و به تازگی از زندان آزاد شده که نهایتاً به ۱۲ فقره سرقت داخل خودرو و ساختمان های نیمه کاره در شهرهای بیدستان، الوند، شریف آباد اعتراف کرد.

سرهنگ خسروی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی، تحویل مقامات قضائی شد.