آخرین وضیت مصدومان پرسپولیس تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، علیرضا حقیقت در رابطه با وضیت مصدومان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: خبر خوب این بود که علیرضا بیرانوند با پشت سر گذاشتن دوران نقاهت و آماده سازی پیش از شروع تمرینات، از امروز چهارشنبه وارد فاز جدی و سخت و تمرینات شد و البته ما همزمان برنامه‌های فیزیوتراپی را ادامه می‌دهیم. در مورد امید عالیشاه خبر جدیدی نیست و همانطور که قبل از این اعلام شد، او باید مدت زمان لازم و مورد نیاز برای جوش خوردن استخوان را پشت سر بگذارد.

دکتر حقیقت درباره آسیب‌دیدگی فرشاد احمدزاده ادامه داد: این بازیکن از ناحیه همسترینگ دچار کشیدگی درجه یک شده است و اقدامات پزشکی در حال انجام است. پلی یانسکی هم از ناحیه مچ پا دچار کشیدگی شده است و در حال کار روی محل آسیب‌دیدگی او هستیم تا وضعیت او برای بازی معلوم شود.